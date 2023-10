La capolista Faenza nella tana del Cotignola. Il Solarolo domani cerca il sesto sigillo

Campionato di Promozione, si giocano domani alle 15.30 le gare della sesta giornata. Nel girone D il campo principale è il ‘Dal Monte’ di Cotignola, dov’è in arrivo la capolista Faenza, per il più classico dei testacoda. I manfredi, che dividono lo scettro con Fratta Terme e Bakia Cesenatico, difendono la leadership appena conquistata. I padroni di casa, ultimi della classe con un solo punto conquistato, devono invece risolvere rapidamente i problemi in zona gol (solo 3 reti messe a segno). La tradizione degli scontri diretti è tutta dalla parte del Faenza, che conduce con 3 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Derby di cartello è anche quello in programma a San Pietro in Vincoli, dov’è in arrivo il Classe. Lo Spiv in particolare, 5° con 9 punti, viene dal ko esterno di Mercato Saraceno. Il Classe invece è 8° con 8 punti, ed è reduce dal pareggio interno contro la non irresistibile Sampierana. Un’impresa difficile, ma non proibitiva, attende la Del Duca Grama al ‘Moretti’ di Cesenatico, sul campo della capolista. Chi invece ha la necessità di riscattarsi, e anche in fretta, è il Cervia, reduce dal ko tennistico 6-2 contro il Fratta Terme che, di fatto, ha neutralizzato il successo, conseguito con lo stesso risultato, al debutto a Misano.

Anche la vetta del girone C parla ravennate. È infatti il Solarolo a guardare tutti dall’alto dei suoi 15 punti, 2 in più rispetto all’inseguitrice Mesola. La formazione di mister Assirelli, che finora ha compiuto un percorso netto di 5 vittorie su 5, gioca domani in posticipo alle 16.30 a Casumaro. Gli estensi infatti, vinta la gara d’esordio a Fontanelice, hanno poi pareggiato 3 volte di fila, fino alla sconfitta di domenica scorsa a Osteria Grande. Lo Sparta Castel Bolognese invece, 6° in classifica con 7 punti e reduce dal 2° ko stagionale a Castenaso, ospita l’Osteria Grande, terza della classe, in un match sulla carta aperto ad ogni risultato.