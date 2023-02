La capolista Marina col Lectron Alfonsine ha la pratica Cervia

Praticamente tutte in campo oggi le squadre del girone A di Terza. Domani si disputa solo Porto Corsini-Mezzano. Le due prime della classe, Marina e Stella Rossa sono attese dai confronti con il Lectron San Lorenzo (in casa) e dal Cral Mattei (in trasferta), in lotta per i playoff. Impegno casalingo per l’Only Sport Alfonsine, terzo a 1 punto dalla coppia di testa: a sfidare i biancoazzurri sarà lo Junior Cervia, atteso mercoledì dal recupero con la Stella Rossa. Nel girone B, il Giudice Sportivo ha deciso che si deve rigiocare Biancanigo-Bizzuno (2-2 sul campo) per errore tecnico. Nel turno di domani, la capolista Vita se la vedrà col Bisanzio, penultimo, mentre Punta Marina e Real Voltanese affronteranno Bizzuno e Ulisse&Penelope. Programma 18ª giornata, ore 14,30. Girone A: Atlas-C. Albero, E. Mattei-St. Rossa, Giovecca-Coyotes, Marina-Lectron, Only Sp. Alfonsine-J. Cervia, Vatra-Saline Romagna. Domani: P. Corsini-Mezzano. Classifica: St. Rossa, Marina 41; Only Sport Alf. 40; Mezzano 36; P. Corsini 28; C. Albero 25; Coyotes, E. Mattei 23; J. Cervia 21; Atlas 20; Vatra 14; Lectron, Giovecca 8; Saline Romagna 6. Girone B (domani): Biancanigo-C. Erika, Marradese-Prada, Pol. Camerlona-Villanova, P. L. Reda-M. Bubano, P. Marina-Bizzuno, Ulisse&Penelope-R. Voltanese, Vita-Bisanzio. Classifica: Vita 43; P. Marina 38; R. Voltanese 37; C. Erika 35; P. L. Reda 34; Villanova 28; Bizzuno, Ulisse&Penelope 22; M. Bubano 20; Pol. Camerlona 19; Prada 18; Biancanigo 12; Bisanzio 3; Marradese 2.

u.b.