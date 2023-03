La capolista Vita regola il Mordano Vittoria netta 3-0 grazie a Salazar

Si è giocata quasi per intero la 15ª giornata di Terza, rinviata prima il 22 gennaio e poi una settimana fa. Nel girone A sono state rinviate a mercoledì prossimo tre gare e, compresa quella di ieri tra Cral Mattei – cui la Corte d’Appello ha restituito i tre punti ottenuti sul campo contro il Giovecca e poi tolti dal Giudice – e Porto Corsini, se ne sono giocate quattro. In anticipo aveva disputato (e vinto) la capolista Stella Rossa (+3 sul Marina). La Compagnia dell’Albero ha battuto 4-1 il Giovecca a domicilio, grazie anche a una doppietta di Moussa Diop Pape, e si è avvicinata in maniera significativa ai playoff: ora ha 13 punti sullo Junior Cervia a 5 giornate dal termine. Buon pari (2-2), poi, del Lectron in casa dei Coyotes. Nel girone B, invece, si sono disputate tutte le gare in programma e non ci sono più recuperi, tranne Biancanigo-Bizzuno che va rigiocata.

La capolista Vita ha regolato 3-0 il Mordano Bubano grazie anche al 16º gol stagionale di Salazar raggiunto però in testa alla classifica marcatori da Martini di Ulisse&Penelope autore di una tripletta nella sconfitta 4-6 contro il Punta Marina, lanciato dai tre gol di Pino. Resta in scia la Real Voltanese che ha espugnato Villanova 2-0. Risultati ta. Girone A: Coyotes-Lectron 2-2, Giovecca-C. Albero 1-4, J. Cervia-St. Rossa 2-3. Ieri sera: E. Mattei-P. Corsini. Rinviate (15 marzo): Atlas-Mezzano, Marina-Vatra e Only Sp. Alfonsine-Saline Romagna. Classifica: St. Rossa 53; Marina 50; Only Sport Alf. 47; Mezzano 40; C. Albero 37; P. Corsini 31; E. Mattei 27; Coyotes 26; J. Cervia 24; Atlas 20; Vatra 17; Lectron 12; Giovecca, Saline Romagna 9. Girone B: Bisanzio-Prada 0-4, Marradese-Biancanigo 1-0, Pol. Camerlona-C. Erika 1-1, P. L. Reda-Bizzuno 4-1, Ulisse&Penelope-P. Marina 4-6, Villanova-R. Voltanese 0-2, Vita-M. Bubano 3-0. Classifica: Vita 55; R. Voltanese 47; P. Marina 46; C. Erika 45; P. L. Reda 40; Villanova 35; Prada 26; Ulisse&Penelope 25; Bizzuno, Pol. Camerlona 23; M. Bubano 21; Biancanigo 12; Bisanzio, Marradese 6.