La Consar in ascesa: "Benavidez, che esperienza"

Dopo il tour de force di 3 gare in 6 giorni, la Consar Ravenna torna in campo ‘riposata’ a distanza di 8 giorni dall’ultima uscita. Oggi pomeriggio al Pala de André (fischio d’inizio alle 18, arbitri Venturi e Armandola; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Volleyball Tv), la truppa di coach Bonitta ospita Aversa, nel match valido per l’ottava giornata di andata del campionato di serie A2. I ravennati – che si presentano col nuovo acquisto Felipe Benavidez al posto di Panciocco ‘scambiato’ con Pineto – vengono dal colpaccio esterno di Santa Croce sull’Arno, nel quale hanno rifilato un sonoro 3-0 alla vice capolista Siena. Un successo che – propiziato dalle prestazioni di Mengozzi e Goi – ha rilanciato i giallorossi al 4° posto con 12 punti, a -2 dal 3° posto. "Benavidez – ha commentato coach Bonitta – è un giocatore tecnico con caratteristiche in grado di poter risolvere diverse situazioni. È un buon ricevitore ed è anche un giocatore piuttosto esperto, con diversi campionati alle spalle".

La Consar si troverà di fronte la matricola campana che si sta difendendo egregiamente nelle retrovie. D’altronde, Aversa aveva iniziato benissimo la stagione, conquistando 2 vittorie di fila contro Cantù e Santa Croce sull’Arno; poi ha infilato una serie negativa di 4 ko consecutivi, fino al successo di domenica scorsa al tiebreak contro Reggio Emilia. Bonitta si è mostrato fiducioso: "Stiamo migliorando costantemente anche la qualità degli allenamenti. Stiamo migliorando le connessioni fra i vari reparti. Non siamo ancora al massimo, e questo lo si vede dalle prestazioni altalenanti. Aversa? È una squadra coriacea e combattiva, con molta esperienza e con giocatori che hanno diversi campionati di A2 alle spalle, oltre ad un libero ‘importante’ come Rossini". Coach Passaro gioca con Pinelli in cabina di regia, schierato in diagonale con Argenta; il carioca Canuto e il bulgaro Lyutskanov sono gli schiacciatori; Marra e Presta sono i centrali; Rossini è il libero. L’ex Argenta (a Ravenna in Superlega nel 2018-19), Marra e Lyutskanov, sono i giocatori riconfermati dopo la cavalcata dello scorso anno in A3, culminata con la promozione. L’acquisto di maggior peso specifico è sicuramente il libero ‘Totò’ Rossini, 12 anni in Superlega con tanto di scudetto a Modena, oltre al bronzo europeo (2015) e all’argento olimpico (2016) con la nazionale azzurra. Come prologo al match odierno, alle 16, alla sala dei marmi del Pala de Andrè, lo scrittore estense Remo Borgatti, presenterà l’opera ‘Le città del volley’, due volumi dedicati alla storia della pallavolo italiana (il primo volume, ‘Da Ravenna a Roma’). L’incontro, realizzato con la collaborazione del Porto Robur Costa 2030 e del gruppo Consar, sarà moderato da Marco Ortolani.