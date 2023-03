La Consar sfida Cantù "I ragazzi sono in crescita"

La Consar Rcm Ravenna anticipa di due ore – dalle canoniche 18, alle 16 – il match casalingo di oggi pomeriggio contro Cantù, valido per l’ottava giornata del campionati di A2. Al PalaCosta – arbitri Amendola e Cruccolini, biglietti a 25 e 16 euro; diretta a pagamento su volleyballworld.tv – arriva la quarta forza del torneo, e dunque si alza l’asticella della difficoltà.

Con 37 punti, a -2 dalla piazza d’onore, i canturini, reduci da 4 vittorie consecutive dopo due ko al tiebreak contro Cuneo e Vibo, si stanno costruendo la strada per un quarto di finale di playoff casalingo.

Anche la Consar è annunciata in ‘palla’, reduce dalla sconfitta di Prata, maturata sul filo di lana del tiebreak. Ripartire dai 30 punti di Bovolenta, dalle ottime prestazioni dei centrali e, magari, migliorando le percentuali d’attacco delle bande, potrebbe essere un buon presupposto per costruire qualcosa di positivo. "Ci attende una partita estremamente difficile – ha commentato coach Marco Bonitta – perché Cantù è la squadra più costante che io abbia visto in questo campionato. Per un certo periodo della stagione ha avuto fuori alcuni atleti importanti e ha perso qualche punto: senza questi intoppi, sarebbe probabilmente seconda. Questo la dice lunga sulla qualità della squadra che ha una diagonale che si conosce molto bene, perché è già due anni che gioca insieme; ha dei giocatori di grande esperienza, un centrale come Aguenier che proviene dalla SuperLega e un libero, Butti, che a me piace molto".

I ravennati occupano l’ottavo posto – l’ultimo che dà diritto all’accesso ai playoff – con 31 punti, in condominio con Cuneo (7°) e la stessa Prata di Pordenone (9° per quoziente set). Al termine della regular season, mancano cinque partite. La truppa giallorossa tornerà al Palacosta anche domenica prossima, 12 marzo, per sfidare la capolista Vibo degli ex Orduna e Buchegger.

Nelle restanti tre giornate, la Consar se la vedrà poi contro Reggio Emilia (fuori), Grottazzolina (in casa) e Porto Viro (fuori), prima di tirare la riga. All’andata, Cantù vinse 3-1, ma la Consar andò vicinissima all’impresa di cambiare l’inerzia del match quando, sull’1-1, perse 26-24 il 3° set, lasciando via libera ai padroni di casa.

"Nelle ultime partite – ha aggiunto Bonitta – ho colto segnali importanti di maturità e, nei ragazzi più giovani, la crescita in esperienza e nella gestione dei momenti dei match. Li vedo convinti e motivati. La partita di Prata, peraltro di alto livello, ha confermato che siamo in una buona condizione fisica e mentale. Sono certo che giocheremo una bella gara, anche se avremo un ostacolo piuttosto arduo da scavalcare".

Coach Caporusso, che difficilmente attinge dalla panchina, gioca abitualmente sempre con gli stessi sette giocatori: il regista Alberini divide la diagonale con l’opposto Gamba; Galliani e Ottaviani sono gli schiacciatori; l’eterno Monguzzi, al 18° campionato consecutivo con la maglia dei brianzoli, e il transalpino Aguenier, campione d’Europa ed ex Verona, al centro. Butti è il libero.