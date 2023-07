La coppia Minguzzi-Antonellini tricolore nell’outdoor under 14

Grandi risultati per la Bts, la Beach Tennis School di Ravenna ai recenti Campionati Italiani di beach tennis outdoor giovanili, tenuti presso il Bagno Prey a Lido degli Estensi. Campionati organizzati dalla Fitp, la Federazione Italiana Tennis e Padel. Due le vittorie ottenute, sempre in campo femminile e sempre tra le Under14. Il doppio composto da Martina Minguzzi e Martina Antonellini ha sconfitto in finale 6-1, 4-6, 10-6 quella composta da Ilaria Corona e Ilaria Cuozzo (Eolo Beach Tennis di Oristano), già vincitrici del titolo italiano indoor Martina Antonellini si è poi ripetuta nella gara di singolare, sempre relativo alle Under14, battendo nell’ultimo atto ancora Ilaria Cuozzo con il punteggio di 9-3. A questi successi si aggiunge il secondo posto della coppia Simone Tampieri e ancora Martina Antonellini nel doppio misto Under 14, superati in finale dal duo Alex Agirelli (del CRB Cesena) e l’onnipresente Ilaria Cuozzo, con punteggio 6-0, 6-4. Ancora Tampieri protagonista con il secondo posto nel singolare maschile Under14 contro Alex Agirelli (9-0) e il terzo posto nel torneo di doppio maschile Under14, quest’ultimo giocato in coppia con l’italo-brasiliano Enzo Battaglini, tesserato per il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Da segnalare anche le positive prestazioni di Marco Berardi e Marco Minguzzi, altri atleti della Bts impegnati in questi campionati. Per la Beach Tennis School è già tempo di tornare in campo. Infatti nel prossimo fine settimana sono in programma a Cesenatico i Campionati Interregionali Giovanili Outdoor Emilia Romagna e Marche 2023, con Martina Minguzzi chiamata a difendere il titolo di Campionessa Femminile Singolo Indoor Under 14 conquistato ad aprile di quest’anno.

u.b.