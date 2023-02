"La Correggese un osso duro Pesanti tre gare in otto giorni"

Nel giorno in cui il Ravenna ha pareggiato in casa contro la Correggese, senza tirare in porta, ha conquistato la zona playoff. Merito della teoria dei piccoli (ma anche dei grandi) passi di mister Gadda. Senza i 2 giocatori di fantasia (Marangon e Abbey), e con Tabanelli lontano dalla condizione migliore, i giallorossi hanno portato a casa il 7° risultato utile consecutivo. Il 5° posto in condominio col Fanfulla, acuisce il rammarico per il successo di Lodi, sfumato al 92’ su un rigore particolarmente generoso.

Fra i protagonisti dell’ultimo trittico di partite c’è Shaqir Tafa, tesserato appena il 1° febbraio per fronteggiare i ‘clamorosi’ problemi di organico che hanno colpito in particolare il reparto arretrato: "Sapevamo che la sfida contro la Correggese sarebbe stata particolarmente difficile. Mister Gadda ci aveva messo in guardia durante la settimana. Eravamo reduci da due partite molto impegnative contro Crema e Giana, dove avevamo portato a casa sei punti. E sapevamo anche che sarebbe stata la più complicata delle tre , anche perché, oggettivamente, i nostri avversari sono molto fastidiosi, con attaccanti pronti a scattare in avanti. Però, devo ammettere, che abbiamo svolto un buon lavoro, sia in fase difensiva, sia in fase propositiva. Ecco perché mi ritengo soddisfatto".

Il ventiquattrenne difensore centrale di Fondi, ma di passaporto albanese, ha poi aggiunto: "Dal punto di vista individuale, queste tre gare in otto giorni si sono fatte sentire sulle gambe, anche perché ero reduce da un periodo di inattività. Aver disputato queste tre partite, tutte da titolare, mi ha aiutato ad entrare in fretta nei meccanismi, cementando lo spirito di gruppo. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, perché, in questo campionato, ogni sfida fa storia a sé e ce ne siamo accorti. Ci sono squadre che, guardando la classifica, possono far pensare ad impegni agevoli, e invece si incontrano grandissime difficoltà". Tafa e il compagno di reparto Nicolò Milani, sono arrivati l’ultimo giorno di mercato, ovvero 10 giorni fa... "Con Milani c’è stata subito una grande intesa, fin dal primo giorno, e spero che duri il più a lungo possibile. Devo aggiungere che non tutto arriva per caso. Appena arrivato ho notato un grande spirito di squadra, c’è unione e gruppo, che non è semplice trovarlo in così poco tempo. Sono a Ravenna da 10 giorni, ma mi sembra di esserci da una vita. Non è ovviamente merito mio e di Milani se stiamo facendo questi risultati. È merito di tutto il gruppo che ci ha integrati immediatamente, facendoci sentire subito a casa".

Ora, l’obiettivo diventa l’accesso ai playoff: "In questo campionato, quando hai una certa compattezza nel reparto arretrato e non prendi gol, prima o poi, con la qualità offensiva dei giocatori che abbiamo noi, un gol sei sempre in grado di farlo. Restiamo coi piedi per terra e manteniamo un basso profilo, anche perché non abbiamo fatto ancora niente. Il campionato è ancora lungo, il nostro obiettivo sono i playoff, ma è ancora troppo presto per parlarne".