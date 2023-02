La Fenix cade con Rimini e scivola al terzo posto Sabato derby con Russi

La Fenix perde partita e secondo posto. Il ko in casa del Vtr Sg Volley Rimini per 2-3 (15-25; 25-17; 25-18; 25-27; 11-15) fa scivolare le faentine in terza piazza, vistesi sorpassare dall’Emanuel Rimini. Un risultato che non preclude la corsa play off: il vantaggio sulla Retina Cattolica è salito a 11 lunghezze. Le manfrede mostrano troppi alti e bassi, venendo ancora una volta punite dalla poca attenzione nelle fasi più importanti del match. "Come ha detto un loro dirigente Rimini ha giocato una delle migliori partite dell’anno se non la migliore – afferma coach Angelo Manca –. Complimenti a loro, ma anche in questa gara abbiamo sprecato occasioni. Il momento decisivo è stato nel terzo set quando il loro opposto Tosi Brandi ha realizzato una serie di battute salto spin che ci hanno messo in difficoltà. La reazione non è mancata e abbiamo lottato e meritatamente le abbiamo agganciate, ma poi ci è mancato ancora una volta l’istinto killer e abbiamo sbagliato i due palloni decisivi". La Fenix giocherà in casa sabato alle 17 con il Russi Volley. Classifica: Cervia 47; Emanuel Rimini 38; Faenza 37; Cattolica e Russi 26; Forlimpopoli 25; Volley Academy Manu Benelli 22; Gut Bellaria 21; Vtr Rimini 17; Claus Forlì 11; Flamigni Forlì e Rubicone in Volley 9.