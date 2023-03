La Fenix stacca il pass per i playoff con quattro giornate d’anticipo

La Fenix Faenza (serie C femminile volley) conquista matematicamente i playoff con quattro giornate d’anticipo. La netta vittoria in casa del Flamigni Panettone Forlì per 3-0 (25-7; 25-12; 25-22) permette alle faentine di ottenere una delle prime tre piazze e ora dovranno giocarsi il secondo posto con l’Emanuel Riviera Volley Rimini, avanti un punto. I playoff, in programma dal 15 aprile al 7 maggio, prevedono una prima fase con le seconde e le terze classificate dei gironi che si sfideranno in gare di semifinale e finale andata e ritorno. Le due vincenti affronteranno poi le due perdenti degli spareggi tra le prime (13 maggio – 3 giugno). In palio in questo secondo turno, che prevede ancora una volta un turno di semifinale e uno di finale, ci sarà una promozione in B2. "Devo fare i complimenti alle mie ragazze, che a parte qualche svista nel terzo set, hanno giocato una buona gara – sottolinea coach Angelo Manca –. Devo dire che come all’andata anche in questa occasione la Flamigni Panettoni purtroppo era priva di molte titolari e quindi ha sicuramente giocato sotto il suo potenziale". Nel prossimo turno la Fenix riceverà sabato marzo alle 17 la capolista Cervia, che proprio a Faenza potrebbe ottenere il primo posto matematico.