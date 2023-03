La Ginnastica Cervia ora ha l’obiettivo playoff

Obiettivo playoff. La Ginnastica Cervia è salita al quarto posto nella classifica generale del campionato italiano di ginnastica ritmica a squadre di A2 dopo la seconda prova tenutasi sabato ad Ancona e ora si pone come traguardo quello di giocarsi gli spareggi promozione a fine aprile a Torino, dove si qualificheranno la terza, la quarta e la quinta in classifica al termine dell’ultima prova in programma il 24 marzo a Desio (le prime due salgono direttamente in A1). Niente male per la formazione neopromossa nel secondo campionato italiano, già fattasi valere tra le big, e arrivata quinta nella tappa marchigiana.

"Siamo molto soddisfatte di come hanno gareggiato le nostre ragazze ad Ancona – spiega Simona Ravaioli, una delle tre allenatrici delle cervesi – ed inoltre siamo state l’unica società, ad eccezione delle prime tre, ad aver migliorato il risultato della prova inaugurale. Ora puntiamo a qualificarci ai playoff, ma non certo alla promozione in A1 perché sarebbe un passo troppo grande per una società esordiente, ma arrivarci sarebbe un grande risultato considerando l’età media molto bassa della squadra. Non sarà semplice, ma faremo di tutto per restare tra le prime cinque ed infatti ogni ginnasta gareggerà con il suo migliore attrezzo. Un altro grande riconoscimento è arrivato con Margherita Fucci, ragazza del 2009, che è stata scelta dalla federazione dopo un controllo tecnico, rientrando tra le atlete che verranno monitorate per partecipare a competizioni nazionali e internazionali: davvero una bella soddisfazione". Ad Ancona sono scese in pedana Allegra Jakic (presentatasi con il nastro), Margherita Fucci (cerchio), Giulia Capacci (clavette) e la tedesca Malvina Chakyr (palla) con Nicole Gramellini che è stata la riserva, mentre a Desio resterà fuori Chakyr, visto che il regolamento prevede che la straniera possa gareggiare in soltanto due prove. Nel caso le cervesi dovessero chiudere fuori dalle prime cinque piazza, la loro stagione terminerebbe nelle Marche e sarebbe comunque da applausi, visto che la salvezza sarebbe stata centrata senza nessun problema: scendono infatti di categoria le ultime tre.

La classifica della serie A2 dopo la seconda prova. 1) Forza e Coraggio Milano 229,500 punti; 2) Gymnasium Gravina 223,100; 3) Putinati Ferrara 221,050; 4) Ginnastica Cervia 2114,800; 5) Pontevecchio Bologna 212,850; 6) Virtus Gallarate 211,250; 7) Alba Chiara Lucca 211,250; 8) Moderna Legnano 210; 9) Club Giardino Carpi 210,550.

Luca Del Favero