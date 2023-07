La Maratona toccherà di nuovo i siti Unesco Percorso rinnovato, si parte dal Pala de André

Gli 8 monumenti patrimonio dell’Unesco, la Darsena di città, gli angoli più suggestivi del centro storico. E la novità della partenza dal Pala de André. Ieri mattina, in Comune, sono stati tolti i veli al percorso della Maratona di Ravenna città d’arte, giunta all’edizione 24 e sponsorizzata da Craft. A 4 mesi dallo start, che verrà dato domenica 12 novembre, è stato reso noto il tragitto cittadino con cui, le migliaia di runner in arrivo da tutto il mondo, dovranno confrontarsi. Quest’anno i percorsi delle tre distanze previste – 42 km, 21 km e 10 km – si rifaranno il look, rendendo l’evento ancora più attraente. Una scelta dettata anche da esigenze logistiche, fermo restando che l’arrivo resta sempre in via di Roma, di fronte al Mar.

Detto della conferma degli 8 monumenti Unesco, in realtà, le bellezze storico artistiche, anche contemporanee o moderne, di Ravenna diventano 15 con la Loggetta Lombardesca, palazzo Merlato, il Duomo, i Chiostri francescani, la basilica di San Francesco, il Moro di Venezia e l’antico porto di Classe. Dopo la partenza, i runner di maratona e ‘mezza maratona’, percorreranno tutta la zona della Darsena da entrambi i lati, ammirando la nuovissima passerella in legno che costeggia il Candiano, per poi proseguire verso un’altra novità del percorso, il quartiere di San Giuseppe attraverso via Chiavica Romea. Successivamente, si entrerà dentro il parco di Teodorico toccando, così, il primo monumento patrimonio dell’Unesco, cioè il Mausoleo. Il percorso proseguirà attraverseranno le vie del centro storico fino alla rotonda Gran Bretagna, dove i partecipanti alla ‘mezza’ non proseguiranno verso Classe, ma torneranno indietro, correndo verso via di Roma, mantenendo un percorso strettamente cittadino. I maratoneti della 42 km si dirigeranno invece verso l’Ape della casula di Sant’Apollinare, passando per la Basilica, monumento che, tra l’altro, ha ispirato la medaglia di questa edizione. Successivamente, i partecipanti della Craft Maratona di Ravenna si dirigeranno verso il mare, più precisamente verso Punta Marina, senza però arrivare a toccarla. Il nuovo percorso farà infatti ritorno verso il traguardo all’altezza di Punta Ravenna, tagliando di ben 8 km il velocissimo (ma infinito e non tanto amato) rettilineo, da corrersi in solitaria in un momento tecnicamente complicato per i maratoneti, ovvero verso i 30 km. Da lì, i runners si dirigeranno verso il suggestivo arrivo in via di Roma con conseguente bagno di folla.

"Siamo contenti – ha detto Stefano Righini, presidente di Ravenna runners club – di aver ‘disegnato’ un percorso totalmente rinnovato. Questo, renderà il nostro evento ancora più attraente". Erano presenti anche l’assessore Giacomo Costantini e il comandante maggiore della Polizia locale, Eralda Baravelli.