La Mernap cade di misura a Forlì Si interrompe il sogno promozione

Si conclude con una sconfitta di misura nella finale dei playoff regionali la prima stagione della Mernap Faenza in serie C1. Al Palamarabini di Forli, gremito per l’occasione, la formazione di mister Ghera è stata sconfitta 4-3, risultato attraverso il quale, sono stati i galletti guidati da mister Vespignani a strappare il pass per il turno nazionale che darà accesso alla serie B. Come da previsioni la gara è stata piuttosto equilibrata, e come per le partite di cartello si è visto per lunghi tratti un grande agonismo sul terreno di gioco. Ad andare in vantaggio, al 9’ del primo tempo, è stata Forlì grazie a Di Maio, lasciato solo sulla destra dalla difesa manfreda. La Mernap non si è persa d’animo, e ha trovato il pareggio con El Oirraq.

Quest’ultimo, servito sulla linea di fondo, ha anticipato l’uscita di Cassano, trovando poi una deviazione sulla linea di porta. Le squadre sono andate a riposo sull’1-1. Ad approfittare degli errori difensivi è stato invece il Forlì, decisamente più determinato con Simone, che da fuori area per vie centrali ha trovato la via del gol riportando i padroni di casa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Gardi al 7’, i faentini hanno poi ritrovato nuovamente la parità con El Oirraq, ben piazzato in area di rigore. In campo e sugli spalti la partita si è quindi nuovamente accesa, fino al nuovo vantaggio forlivese, firmato da Fabbri, nuovamente da solo in area di rigore, al 9’. Dieci minuti dopo nuovamente Di Maio, assistito da Benhya, ha realizzato l’allungo decisivo in contropiede. Il portiere di movimento della Mernap, impersonato da Ferri, ha infatti consentito ai faentini di mantenere il successivo possesso e, nelle battute finali della gara, di accorciare fino a 4-3, risultato con il quale i rossoneri si sono congedati dal campionato con un terzo posto assoluto, e sul quale i forlivesi hanno invece festeggiato il passaggio alla fase nazionale.