La Mernap Faenza ne rifila quattro al Montale Football Five

La Mernap supera senza problemi il Montale Football Five con un netto 4-1 grazie alle reti di Lebbaraa, El Oirraq (doppietta) e Grelle e aggancia il Calcio a 5 Forlì al secondo posto, che riposava in questo turno di campionato. Salvo improbabili colpi di scena però la posizione finale dei faentini sarà la terza dato che sabato i forlivesi ospiteranno il Santa Sofia, ancora a zero punti, e con una vittoria sarebbero davanti alla Mernap anche ad un arrivo a pari punti grazie al doppio confronto a favore. Faenza invece chiuderà sabato alle 15 sul campo della Due G Futsal Parma. Sabato 15 aprile inizieranno i playoff con la Mernap che affronterà il Futsal Sassuolo e Forlì che troverà la Polisportiva Villafontana. La vincente di questo tabellone, accederà alla fase nazionale. Risultati: Mernap – Montale Football Five 4-1; X Martiri Ferrara – Calcio a 5 Rimini 1-1; Polisportiva Villafontana – Bangolo Calcio a 5 10-6; Baraccaluga – Due G Futsal Parma 2-2; Santa Sofia – Futsal Sassuolo 4-13.