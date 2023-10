La Mernap soffre. Ma vince ancora

Soffre più del dovuto la Mernap per regolare il fanalino di coda Montale, ma alla fine raggiunge il proprio obiettivo centrando la terza vittoria in altrettante gare restando in vetta alla classifica. I faentini si ritrovano sotto 0-3 all’intervallo a causa di tre gravi errori difensivi poi reagiscono compiendo una grande rimonta. L’impresa è stata firmata da Garbin, Rezki e da Matteuzzi, quest’ultimo rientrato in squadra dopo un’assenza di oltre un anno e autore di una doppietta. Tra gli episodi salienti della gara rientra l’espulsione rimediata dall’attaccante dei modenesi Cellurale, che al 15’ della ripresa in seguito a vibranti proteste è stato allontanato dal terreno di gioco. I faentini primi a punteggio pieno, insieme alla X Martiri Ferrara. Nella prossima giornata, sabato alle 15, la Mernap giocherà in casa del Calcio a 5 Forlì.