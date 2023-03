"La mia prima doppietta, che soddisfazione"

È stata una doppietta di Simone Alessandrini a regalare al Sanpaimola, domenica scorsa, il successo esterno 1-2 in rimonta sul campo del Bentivoglio. Euforico il protagonista, salito a quota 8 nella classifica dei marcatori: "È stata una soddisfazione incredibile per diversi motivi. Anzitutto perché è stata la mia prima doppietta tra i ‘grandi’, quindi questa partita, la mettiamo sicuramente tra le ‘preferite’ della mia carriera. Inoltre venivano da un periodo un po’ problematico, dove non riuscivamo a dare continuità alle prestazioni, ai gol e ai risultati. Quindi, segnare 2 reti e vincere, ha contribuito a scacciare i pensieri. Per finire, in casa mi stavano stuzzicando un po’ viste le mie 11 partite senza gol, quindi ero molto carico. A Bentivoglio siamo stati superiori in tutte le zone del campo, prendendo solo due tiri in porta, di cui uno in contropiede, dove abbiamo incassato gol, e uno su rigore parato da Baldani. Finalmente ho risentito l’entusiasmo e, soprattutto, avevo il sentore che, prima o poi, in un modo o nell’altro, avremmo segnato e questo ci ha permesso di vincere". Anche mister Orecchia, costretto alla tribuna per squalifica, ha accolto la vittoria con grande soddisfazione: "Ho fatto i complimenti a tutti i ragazzi, perché hanno disputato una partita strepitosa, su un campo pesante. Hanno tenuto ritmi altissimi nonostante venissimo da due impegni consecutivi in settimana. Hanno condotto la partita e creato tantissime occasioni da gol, e quindi hanno fatto una partita eccezionale, col contributo di Venturoli e Fisconi, due baby schierati nell’undici titolare. Questo significa che, nonostante la linea verde, il livello della squadra rimane ottimo".

Il tecnico ha tributato un plauso alla squadra, che resta al 4° posto con 52 punti, a -5 dalla zona spareggi: "Bisogna solo applaudire questi ragazzi, perché hanno dimostrato motivazioni, voglia, unità di intenti e un grande attaccamento alla causa. Avevo chiesto una super prestazione a tutti. E l’hanno fatta tutti insieme. Anche Bonavita, che non era al 100% delle condizioni, ma che ha stretto i denti, volendo giocare a tutti i costi. Questo significa che i ragazzi ci tengono. Sono molto orgoglioso di loro e di appartenere a questa società. Ho visto un Sanpaimola determinato, veramente caparbio contro un Bentivoglio che veniva da un periodo felice, con 18 punti nelle precedenti 10 partite, perdendo solo contro Progresso e Victor San Marino". Domenica, alle 14,30, al ‘Buscaroli’ di Conselice è in arrivo il Medicina Fossatone, ovvero una delle formazioni più pericolose del campionato, 6° a quota 46.