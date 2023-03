La Pallamano Romagna cede 25-35 contro Fasano

Onorevole sconfitta per la Pallamano Romagna che cede 25-35 al PalaCattani al Fasano, formazione che punta ai playoff scudetto. Per i faentini tanti giovani in campo e un’esperienza comunque importante: sotto 12-19 alla fine del primo tempo, la Pallamano Romagna ha retto bene nella ripresa. Nel complesso 8 gol di Alonso e 4 di Essam. Per il Sidea Group Fasano, invece top scorer Carlo Sperti, in gol in 10 occasioni, davanti a Davide Notarangelo (8). Ora la sosta: i romagnoli torneranno in campo soltanto il 18 marzo, sempre tra le mura amiche contro Conversano. Risultati serie A Gold (21ª giornata): Albatro-Sassari 24-25, Campus Italia-Fondi 34-36, Carpi-Merano 29-37, Pressano-Brixen 22-26, Pallamano Romagna-Fasano 25-35, Conversano-Secchia Rubiera 35-22, C. Magnago-Bozen 23-21. Classifica: Brixen 39; Conversano 33; Merano 32; Sassari, Fasano 29; Pressano 25; Bozen 24; C. Magnago 23; Albatro 15; Fondi 14; Carpi 7; Rubiera 6; Campus Italia 5; Pallamano Romagna 4.

u.b.