La piccola Alice dalla culla fa il tifo per il club di via della Lirica

Alice Duro è nata martedì 17 gennaio ed è diventata la più giovane abbonata nella storia del club cittadino di calcio. Mamma Teresa, abruzzese, e papà Marco, ravennate e grande tifoso del Ravenna, abitano a Sulmona, in provincia dell’Aquila. E, da Sulmona, hanno deciso di far sentire la propria voce in maniera singolare, sostenendo il Ravenna nel campionato di serie D in corso di svolgimento. Da quasi due settimane dunque, il Ravenna può contare sul contributo di una tifosa in più nel proprio percorso di risalita verso il calcio che conta. "L’idea di abbonare nostra figlia appena nata – ha spiegato Marco Duro – è sicuramente particolare, ma è anche il contributo concreto che, da sportivo e da sostenitore dei colori giallorossi, ho voluto dare alla squadra della mia città".

Si è trattato, prosegue, "di un piccolo gesto che ha il significato di avvicinare giovani tifosi al Ravenna. Con mia moglie Teresa sono contento e orgoglioso che Alice possa vantare questo piccolo primato e spero quanto prima di portarla al Benelli per assistere dal vivo ad una partita del Ravenna".