La ’Pietro Pezzi’ batte Legnago Battuto il ‘Mosaico’

Nei campionati cadetti si è tornato a giocare dopo la sosta natalizia. Nel weekend si sono giocate le gare della giornata n.12, penultima di andata. In serie B maschile la Pietro Pezzi Ravenna ha nettamente sconfitto 3-0 (23, 18, 13) il fanalino di coda Legnago, in uno scontro diretto per non retrocedere. La zona salvezza dista solo 1 punto. Il tabellino: Cerquetti 4, Raggi 10, Taglioli 2, Tapparo 8, Cardia 7, Minniti 3, Rizzi 9, Camerani, Marchini (L1), Ciccorossi (L2); ne: Aldini, Brunelli, Foschini, Rossi. In B1 femminile, il Mosaico Ravenna ha perso in casa 2-3 (29-31, 25-13, 11-25, 25-20, 1-15) il derby contro il pericolante Cesena. Clamoroso l’epilogo, col tiebreak finito con un risultato d’altri tempi. Il sestetto di coach Focchi è scivolato al 3° posto. Il tabellino: Manda 7, Marku, Rubini 17, Haly 11, Giardi 8, Vignaretti 3, Toppetti (L), Casali, Masotti, Casotti 8, Benzoni 1; ne: Aluigi. In B2 femminile l’Olimpia Teodora Ravenna ha regolato fra le mura amiche 3-0 (15, 20, 14) il Porto San Giorgio in un importante scontro salvezza.