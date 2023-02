I campionati di B hanno ripreso a pieno regime con la prima giornata di ritorno. In B maschile la Pietro Pezzi Ravenna non ha sfigurato in trasferta di fronte alla capolista Mantova, uscendo sconfitta 3-0 (21, 9, 22). I ravennati di Velastri e De Leonibus restano a -3 dalla zona salvezza. Il tabellino: Tapparo 9, Cerquetti 1, Cardia 6, Taglioli 14, Raggi 3, Giugni 5, Marchini (L1), Ciccorossi (L2); ne: Minniti, Gardini, Brunelli, Foschini. In B1 femminile il Mosaico Ravenna ha espugnato Corridonia 2-3 (23-25, 25-16, 18-25, 25-20, 11-15). Le giallorosse di Focchi sono terze: Aluigi 15, Casotti 7, Rubini 22, Marku 7, Giardi 9, Vignaretti 3, Toppetti (L), Mandò 1, Casali, Haly 2; Masotti, Benzoni. In B2 femminile, l’Olimpia Teodoraa ha espugnato Pagliare 1-3 (25-10, 21-25, 16-25, 20-25). Monaco 15, Baravelli 4, Ghiberti 19, Bendoni 4, Comastri 9, Piovaccari 9, Macchi (L1), Montanari (L2), Fusaroli, Ronchi, Pioli 4, Ravaglia; ne: Munteanu.