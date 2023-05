La pioggia ferma il basket Stop al match di Faenza

Il maltempo che ha colpito Faenza e le zone limitrofe ha portato al rinvio della partita tra Blacks e Ruvo di Puglia, seconda gara di semifinale playoff, programmata ieri alle 18.30 al PalaCattani. L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio dopo che la situazione metereologica in città era sensibilmente peggiorata e non c’erano le condizioni per svolgere l’evento nella massima sicurezza, portando il sindaco Massimo Isola a firmare una ordinanza per sancire la sospensione di ogni attività sportiva al PalaCattani e al PalaBubani nelle giornate di ieri e di oggi. La nuova data sarà comunicata a breve e porterà allo slittamento di tutta la serie playoff che da venerdì si sarebbe dovuta spostare in Puglia. Il primo giorno utile sarà domani, salvo che non ci siano peggioramenti riguardanti il maltempo. Il nuovo calendario della semifinale playoff non stravolgerà quello concordato dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che prevede l’inizio della finale nel week end del 2728 maggio con l’eventuale gara 5 mercoledì 7 giugno per dare alle vincitrici dei quattro tabelloni la possibilità di riposarsi in vista del concentramento di Ferrara, dove dal 16 al 18 giugno saranno in palio le due promozioni in A2. La serie Faenza – Ruvo di Puglia dovrebbe terminare mercoledì 24 come già fissato oppure il giorno dopo. In base alle condizioni meteo le due società si accorderanno in queste ore per stabilire le nuove date.