La Polisportiva Reno vince il campionato

Con la vittoria per 4-1 sul Villanova, la Pol. Reno si è aggiudicata il campionato provinciale under 19. La formazione di Sant’Alberto ha meritato il titolo, restando per quasi tutto il campionato in testa alla classifica, e concludendo con 57 punti in 24 partite, a +4 sullo Sparta Castel Bolognese, e a +5 sul Modigliana. I ragazzi della Pol. Reno hanno sbaragliato la concorrenza a suon di gol, grazie al miglior attacco del campionato, con ben 106 gol realizzati (18 reti Chouiref; 12 Fallone; 11 Selvatico; 9 Caroli, Missaoui e Selva), contando anche sulla miglior difesa, con appena 23 gol subiti. Questa la rosa di mister Matteo Bandini. Portieri: Mantovani, Miserocchi e Antonini; difensori: Giannelli, Montevecchi, Santi, Morinello, Minguzzi, Felloni, Poli; centrocampisti: Selvatico, Mariani, Filippi, Patti, Selva, Sbrighi, Caroli, Aossa; attaccanti: Chouiref, capitan Fallone, Chiarelli e Missaoui.