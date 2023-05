La Reno mai così in alto Ora sogna l’Eccellenza

"È stata una delle migliori partite della stagione". Paolo Mariani ha raccontato così la vittoria corsara della sua Reno (2-1 in rimonta, reti di Giorgini e Montemaggi) nella semifinale playoff di Promozione di domenica scorsa contro l’Osteria Grande. La formazione di Sant’Alberto è così approdata alla semifinale del proprio girone, dove – domenica, sempre in trasferta e sempre con lo svantaggio del fattore campo – affronterà l’Atletico Castenaso, con la prospettiva di entrare nella griglia dei playoff regionali.

La vittoria dei playoff non dà diritto alla promozione in Eccellenza, ma solo all’inserimento in una graduatoria da cui attingere in caso di ripescaggi. Tuttavia, già così, si tratta del miglior risultato di sempre della Reno, club fondato nel 1959 e giunto al 7° campionato di Promozione. L’anno scorso arrivò un prestigioso 3° posto con 51 punti e l’eliminazione da parte del Mesola. Quest’anno, solo la differenza reti negli scontri diretti, ha relegato il club di Sant’Alberto in quarta posizione, nonostante i 54 punti. Se a livello tecnico il presidente Mauro Frati ha già tracciato la linea per la prossima stagione (mister Mariani non confermato nonostante gli ottimi risultati; il ds Bonarrigo sostituito da Guardigli), sul campo, la Reno continua a confezionare risultati di grande spessore: "La stagione – ha spiegato mister Mariani – è stata tribolata per via dei numerosi infortuni che abbiamo dovuto fronteggiare, da La Ganga a Baldi, da Savelli a Ricci Maccarini. Nonostante questo è anche una stagione esaltante e ricca di soddisfazioni, a cominciare dai 4 punti su 6 strappati al Massa Lombarda, che poi ha vinto il campionato. Con le big abbiamo perso solo una volta con Osteria Grande e San Pietro in Vincoli". Con mister Mariani, la Reno ha compiuto il definito salto di qualità, diventando una delle compagini più blasonate della categoria. Senza dimenticare la valorizzazione dei giovani del vivaio, dal portiere Miserocchi, classe 2005, ai difensori Gabelli (2004) e Alberani (2003), fino al centrocampista Renzi (2003), tutti impiegati con continuità. Attorno a loro hanno operato i big, ovvero Federico Innocenti, De Rose e Filippi (capocannoniere con 11 reti).

Domenica a Castenaso, la Reno non partirà certo battuta: "È un impegno difficile – ha aggiunto mister Mariani – perché affronteremo al seconda forza del girone, ma giocheremo con la consapevolezza di averli messi alle corde già due volte nel corso della ‘stagione regolare’. Le 2 gare di campionato sono finite infatti 2-2 e, in entrambe le occasioni, l’Atletico Castenaso ci ha raggiunto al 90’".