La serie A della ginnastica artistica in città

La serie A di ginnastica artistica sbarca a Ravenna. Ed è un evento storico per la nostra città. Il Pala de André ospiterà infatti nel prossimo weekend – venerdì 3 marzo dalle ore 16 e sabato 4 dalle ore 9 per tutta la giornata – la seconda tappa di serie A1, A2 e B del trofeo San Carlo Veggy Good, ovvero il massimo campionato di ginnastica artistica della Federginnastica, apertosi peraltro a Firenze nelle scorse settimane con la prima prova.

L’evento ravennate è organizzato dalla società sportiva Unione Edera Ravenna, con la compartecipazione e il patrocinio dell’assessorato allo sport del Comune. Questa seconda tappa del campionato italiano, porterà a Ravenna 72 squadre, equamente suddivise fra maschili e femminili, e 600 tra i migliori atleti della ginnastica artistica nazionale. Saranno tuttavia presenti anche campioni stranieri, sia europei che mondiali.

Sono comunque nove i club dell’Emilia-Romagna che si presenteranno al via, ovvero Biancoverde Imola e Renato Serra per la A1 femminile; Gimnastic Team Romagna e Palestra ginnastica Ferrara per la A1 maschile; Acrobatic Fitness e Ginnastica Riccione per la A2 femminile; Panaro Modena e Polisportiva Celle per la A2 maschile; Vis Academy per la sezione femminile di serie B.

Fra i tanti big annunciati, ci saranno anche due ravennati, vale a dire Iacopo Fenati (Stabia), che gareggerà in serie B maschile, e Isabella Merendi (Ginnastica Pavese) in A2 femminile. Complessivamente, fra atleti, tecnici e accompagnatori, gli organizzatori prevedono l’arrivo di un numero compreso tra i 1.500 e i 2.000 partecipanti a Ravenna.

"Si tratta di un appuntamento molto importante per la città – ha spiegato l’assessore Giacomo Costantini – dal momento che, per la prima volta in assoluto, sarà cornice e vetrina di livello nazionale della ginnastica artistica tra dirigenti e atleti. L’evento sarà rilevante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sotto il profilo turistico e di immagine, nella convinzione che, il binomio sport-turismo, sia, come già ampiamente dimostrato in altre occasioni, vincente e possa costituire un mezzo di promozione e valorizzazione di tutto rispetto".

I biglietti per l’evento, disponibili anche in prevendita sul circuito Ticketone, saranno in vendita alla biglietteria del Pala de André nei giorni di gara: venerdì 12 euro (ridotto 5 euro); sabato 18 euro (12).

La tappa è stata resa possibile grazie all’impegno della società Unione Edera Ravenna, che conta più di 400 iscritti, fra ginnastica ritmica e ginnastica artistica. Inoltre, l’evento impegnerà oltre 60 volontari dello stesso sodalizio ravennate.

La San Carlo Veggy Good proseguirà poi con la tappa di Ancona del 5 e 6 maggio, per concludersi con la final six del 26, 27 e 28 maggio.