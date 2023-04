La serie B maschile arriva al rush finale: E la Pietro Pezzi cerca una salvezza storica

Si giocano oggi le gare della penultima giornata nei campionati cadetti di volley. I fari sono puntati sulla B maschile dove la Pietro Pezzi Ravenna è in cerca di una salvezza che sarebbe storica. L’avversario odierno – da affrontare in trasferta alle 18 – è il fanalino di coda Legnago, ormai retrocesso da tempo, ma tutt’altro che coi remi in barca. La formazione di Velastri e De Leonibus è quintultima, a +1 sui modenesi dello Spezzano, ovvero sulla zona retrocessione. Per guadagnare la salvezza diretta, bisognerà però portare il margine a +3. Con una distanza inferiore (cioè quella attuale), il regolamento prevede la disputa del playout. La Pietro Pezzi giocherà l’ultima gara di regular season sabato prossimo contro San Mauro Pascoli che, al momento non è ancora in salvo matematicamente. La diretta concorrente Spezzano ha comunque un calendario, sulla carta, leggermente più difficile, dovendo affrontare Asola Remedello (quarta in classifica) e la vice capolista Sommacampagna.

In B1 femminile, il Mosaico Ravenna è di scena, alle 18, al Carisport di Cesena per un derby che mette in palio punti importanti e preziosi per il quarto posto. La zona playoff, ovvero il 3° posto, è distante 5 lunghezze, ed è difficilmente raggiungibile. Le ravennati di coach Zoratti, reduci dal successo contro Campagnola Emilia che ha interrotto una striscia di 4 ko di fila, sono comunque annunciate in crescita, ma dovranno vedersela contro un avversario in grande spolvero, capace di vincere 7 delle ultime 8 gare. In B2 femminile, l’Olimpia Teodora Ravenna è in trasferta (fischio d’inizio alle 18.30) a Porto San Giorgio. Le giallorosse di coach Biagio Marone, settime a quota 33, possono giocare in scioltezza, avendo guadagnato da tempo la salvezza. Alle marchigiane padrone di casa, none a quota 31, manca un punto per festeggiare la permanenza in categoria.

Nel frattempo, c’è grande soddisfazione al livello giovanile in casa Olimpia Teodora. La tredicenne Sofia Rinieri – classe 2009, buon sangue non mente, essendo figlia di Max, ex giocatore di A1, e nipote della campionessa del mondo Simona – è stata convocata dal ct delle nazionali giovanili Mencarelli per un collegiale che si terrà da domani al centro Pavesi di Milano.

Sofia Rinieri, che quest’anno ha debuttato in serie D, e che nelle varie categorie giovanili è allenata da Falco, Santomieri, Speck e Alessandra Zambelli, è l’unica romagnola fra le 24 convocate.