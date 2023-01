La spinta del PalaBubani per ridare ossigeno a Faenza

Ci sarà anche il PalaBubani a dare la carica all’E-Work, questa sera, nella delicata partita contro San Giovanni Valdarno (palla a due ore 20.30), ultima della classe con una sola vittoria all’attivo. L’ultima volta che è andata in scena questa sfida nel palasport faentino è stata quando l’E-Work ha conquistato la promozione in A1 e anche quella odierna ha il sapore di una finale. Inutile nasconderlo: la pessima prestazione di Brescia ha fatto calare il morale in casa faentina e l’unica medicina per rialzare la testa è riconquistare subito una vittoria.

L’E-Work si presenta da grande favorita anche se le toscane rispetto al match perso all’andata 68-80 sono rivoluzionate avendo cambiato ben tre straniere inserendo giocatrici che possono fare la differenza. La play austriaca Koizar è una atleta di qualità come l’ala svedese Paulsson, ma a guadagnarsi le luci dei riflettori sono soprattutto la pivot serba Krivacevic, già decisiva nonostante nelle poche gare disputate essendo arrivata ad inizio mese, e la guardia australiana Garrick. Un poker di giocatrici che ben si unisce ad italiane di valore come Tassinari e l’ex di turno Schwienbacher che per la prima volta ritornerà a Faenza da avversaria.

"Alla mia squadra chiedo maggiore cattiveria agonistica – sottolinea coach Simona Ballardini – e voglio che tutte credano maggiormente in loro stesse. A Brescia questo non si è visto, ma ora abbiamo la possibilità di rialzare subito la testa contro una squadra insidiosa come San Giovanni Vadlarno, che ha uno stile di gioco atipico in cui le giocatrici spesso si prendono conclusioni personali giocando d’istinto. Garrick – Tassinari è una asse che può davvero fare male se in giornata positiva e dunque dovremo essere brave a disinnescarle con la difesa. Fondamentale sarà imporre il nostro gioco per non adattarci ai loro ritmi e quindi servirà determinazione e grande attenzione per quaranta minuti. Alle mie ragazze chiedo una reazione e credo sia l’occasione giusta per vederla". Ancora in dubbio è Policari, assente a Brescia per lo stiramento ad un flessore. L’ala non si è quasi mai allenata in settimana e le sue condizioni fisiche sono state monitorate giornalmente: soltanto poco prima della gara si saprà se potrà essere disponibile. Conoscendo la giocatrice e l’importanza del match, farà di tutto per esserci.

Le altre gare: Virtus-Schio, Sassari-Venezia, Geas Sesto San Giovanni-Brixia, San Martino di Lupari-Lucca, Ragusa-Campobasso, Crema-Moncalieri.

La classifica: Schio 32, Virtus Bologna e Venezia 28, Sassari 22, Geas Sesto San Giovanni 20, Campobasso e Ragusa 18, San Martino di Lupari 16, Moncalieri 12, Faenza 10, Crema 8, Lucca e Brixia 4, San Giovanni Valdarno 2.

Luca Del Favero