La Stella d’oro alla Sub Delphinus. Tutti i premiati

Diversamente da quanto pubblicato ieri, la Sub Delphinus non ha avuto a Imola la Palma bensì la Stella d’Oro. Ecco gli altri premiati: il vicepresidente della Federbaseball, Vincenzo Mignola (Marina di Ravenna) con la Stella d’Argento; bronzo per Luciano Pollini (Punta Marina), consigliere regionale della Federvolley e il Johnny’s Karate Borgo Sisa. Fra i tecnici, Palma di bronzo ad Andrea Tulli (baseball, Ravenna) e a Renzo Rossini (attività subacquee, Ravenna).