La Stella Rossa capitola, al Vita il Memorial Vitali

Stella Rossa

1

Vita

2

STELLA ROSSA: Basile, Loggieri, Baldini, Bortolotto, Chelini, Chiarelli, Mazzotti, Rossi, Vaccaro, Leoni, Grasso. A disp.: Ritrovato, Sabini, Graziani, Pepoli, Verlicchi, Arcuri, Di Dio, Bosi, Rambelli. All. Francesconi.

VITA: Savini, Capra, Vicini, Mazzoni, Dalmonte, Spada, Billi, Assirelli, Dandelli, Salazar, Cembali. A disp.: Pirazzini, Ghetti, Buono, De Giovanni, Bertaccini, Poni, Zaccarini, Servadei, Pezzi. All. Errani.

Arbitro: Venga di Lugo. Reti: 19’ pt Salazar (V), 42’ pt Cembali (V), 20’ st Loggeri.

Il Vita Granarolo, dopo aver vinto il suo girone di Terza, si aggiudica anche l’8ª edizione del Memorial Vitali, ovvero la Coppa di categoria. Di fatto, la finale si decide nel primo tempo: il Vita segna due volte, col bomber Salazar – per lui anche 20 gol in stagione – al 19’ e raddoppia al 42’ con Cembali. La Stella Rossa di Casalborsetti reagisce nella ripresa e accorcia con Loggeri, ma non basta agli adriatici per rimontare. Così a festeggiare è il Vita che completa il doppio successo.

u.b.