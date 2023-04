La Superbike in Europa Evan Bros a caccia di punti

Dopo due tappe dall’altra parte del mondo, in Australia e Indonesia, il Mondiale SuperBike sta per tornare in Europa per uno degli appuntamenti più accattivanti della stagione, ovvero la gara olandese di Assen che si terrà fra due settimane, nel weekend del 21-23 aprile. Al via, nelle due gare del campionato iridato SuperSport Next Gen, ci sarà anche il team ravennate Evan Bros, due volte campione del mondo e due volte secondo negli ultimi quattro anni, ma in questo mondiale, col suo nuovo pilota Andrea Mantovani, ancora a 0 punti dopo le prime due tappe extraeuropee, ovvero dopo le prime quattro gare della stagione. Ed è la prima volta che questo accade, nelle otto stagioni nelle quali la scuderia ravennate ha partecipato alla corsa al titolo mondiale in questa categoria

"Questi quasi due mesi – dice Fabio Evangelista, team principal della scuderia ravennate – trascorsi dalla seconda gara ci sono sicuramente serviti per resettare quanto accaduto, ricaricarci e ripartire più determinati che mai. Certo, è un peccato non aver sfruttato le buone occasioni avute, soprattutto in Australia. Anche rallentando un po’ Andrea sarebbe comunque arrivato a punti: su una pista che non conosceva sarebbe stato un ottimo risultato. In Europa sarà più difficile con 32 partenti al via e non 22 come nelle tappe extraeuropee. Ora ci sono due appuntamenti ad Assen e Barcellona, piste che Andrea conosce bene e che noi conosciamo bene, dunque abbiamo l’obiettivo di essere competitivi. Mantovani a Barcellona ha appena girato nei test della MotoE, nei quali si è ben comportato, col quinto posto finale nella simulazione di gran premio".

Mauro Pellegrini, l’anima tecnica di Evan Bros, ha raggiunto Mantovani a Barcellona e ne ha potuto constatare il buon momento di forma, oltre a discutere con lui di alcuni dettagli di guida. "Abbiamo recentemente girato anche a Misano – aggiunge Fabio Evangelista – in giornate dedicate ai team Yamaha come siamo noi. Quattro turni da 20’ nei quali Mantovani ha ben lavorato: lui sa di avere tutta la nostra fiducia e noi del team sappiamo di avere la sua. Ora, tutti insieme, dobbiamo limare quei piccoli errori e puntualizzare quelle situazioni che ci permettano di arrivare a punti nelle prossime gare. O comunque di essere tra i protagonisti: abbiamo il tempo per crescere gara dopo gara e fare sempre meglio, senza troppe ansie e ragionando nella giusta maniera, come è nel Dna della nostra squadra".

Ugo Bentivogli