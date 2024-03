La tennista Donati in crescita. In Turchia è sconfitta ai quarti

In rampa di lancio, la tennista ravennate Under14 Gaia Donati. Raggiunge i quarti in singolare e la semifinale nel doppio, al torneo internazionale di categoria di Antalya, in Turchia, la Ahmet Erguden Cup, tenuta alla Megasaray Tennis Academy. Grazie a questo piazzamento, la ravennate, sale al 221 posto della classifica delle migliori giovani europee, ottava tra le italiane della sua categoria, ovvero delle atlete nate nel 2010. Gaia Donati, testa di serie numero 12 al torneo di Antalya, supera nettamente al primo turno (6-3, 6-1) la spagnola Nikol Marentes Melnikova, travolgendo poi la turca Irmak Ergun 6-1, 6-1. Al terzo turno Donati vince 6-4, 6-1 contro la serba Nela Scibranova per poi cedere ai quarti alla russa Nalesnik 6-1, 6-2. In doppio la ravennate gioca con l’italiana Francesca Fuzio: perfette al primo turno (6-0, 6-1) contro le turche Ergun-Pilatin. Prestigiosa la vittoria agli ottavi contro la testa di serie numero 8 Bliadze-Hasanbasoglu, battuta al super tiebreak 4-6, 7-6, 10-6. Ancora una vittima turca nei quarti: 6-4, 6-1 a Akkoyun-Cicek. Poi lo stop in semifinale: questa volta è fatale il super tiebreak, contro le terze teste di serie, le russe Milana Miliachenko-Polina Orlova che hanno ragione delle italiane 6-2, 4-6, 10-3.

Per Donati è un ottimo inizio di stagione che proseguirà con la convocazione, a fine marzo, al raduno nel centro di preparazione olimpica di Formia con le altre migliori Under14, mentre la stagione dei tornei andrà avanti con gli impegni in tutta Europa. La Donati si allena al Circolo Tennis Enrico Mattei, seguita dalla Maestra Nazionale ex giocatrice professionista Monica Scartoni e dal preparatore atletico Andrea Sabattani, Il Ct Mattei, sui campi di via Lago di Garda, ha anche una fiorente scuola tennis, dal minitennis all’agonistica, compresi diversi gruppi di adulti, il tutto sotto la direzione tecnica di Monica Scartoni e dell’istruttore Nicholas Giuliani.

Ugo Bentivogli