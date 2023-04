L’amarezza di Lotesoriere "Poche energie nel finale"

È un Alessandro Lotesoriere amareggiato quello che si presenta in sala stampa a fine gara. "Purtroppo anche in questa occasione nell’ultimo quarto ci sono venute a mancare le energie per essere competitivi fino alla fine – sottolinea -. Sicuramente l’atteggiamento è stato quello giusto anche perché avevamo vissuto una settimana molto difficile dove al trauma che ci portavamo dietro per la sconfitta bruciante con Cremona si è aggiunto l’infortunio a Vrankic alla vigilia, che ci ha dato una botta psicologica. Con la squadra ci siamo parlati e uniti ancora di più per provare a sopperire questa assenza e devo dire che al netto di alcuni errori difensivi, nel secondo quarto e a metà del terzo quarto eravamo stati in partita. Poi abbiamo avuto un bruttissimo inizio di ultimo quarto soprattutto a livello difensivo, concedendo troppo spazio ai tiratori di Casale Monferrato che fino a quel momento avevamo contenuto e così è nato il break decisivo".

Il problema dell’OraSì è ancora una volta più mentale che tecnico come afferma il coach. "Dobbiamo capire che queste partite durano 80 minuti e che bisogna mantenere sempre durezza mentale che significa avere pazienza in attacco e in difesa. Troppe volte abbiamo subìto canestri facili negli ultimi secondi delle azioni dopo aver difeso forte per 1819’’. Siamo in una fase delicatissima della stagione e sappiamo di esserci arrivati nella maniera sbagliata, ma dobbiamo continuare a lavorare, perché i ragazzi hanno qualità e lo hanno dimostrato e daranno tutto fino all’ultima partita".

