L’anno inizia col derby tra Sant’Agata e Russi

Inizia con il derby il 2023 di Selene Sant’Agata (foto) e Basket Club Russi, nel campionato di serie D di basket. Questa domenica alle ore 19 al PalaBanca di Lugo (campo provvisorio del Selene), si giocherà infatti la sfida ravennate che sarà decisiva per la qualificazione alla seconda fase.

Con una vittoria Sant’Agata sarebbe certa di entrare nella Poule Play Off alla quale accedono le prime quattro, mentre Russi con una sconfitta sarebbe condannata alla Poule Play Out. Visti i risultati negli scontri diretti però, anche vincendo con Sant’Agata e con Villanova all’ultima giornata, per la squadra di coach Tesei sarebbe difficile entrare nel poker di testa. Sabato 14 gennaio si giocherà l’ultima giornata della regular season, ma il Selene scenderà in campo anche mercoledì 11 nel recupero contro Riccione si che disputerà al PalaGadoni, campo che ritornerà agibile dopo oltre un mese.

Domenica 29 inizierà la seconda fase che per la Poule Play Off prevede due gironi da otto squadre con due formazioni di ognuno dei quattro raggruppamenti regionali. Al termine delle 12 partite le prime quattro di ognuno si affronteranno nei due tabelloni playoff dove in palio ci saranno due promozioni nella nuova C Unica. Classifica: Tigers Villanova e Artusiana Forlimpopoli* 20; International Imola e Sant’Agata* 12; Russi 10; Riccione* 8; Basket 2005 Cesena 6: Polisportiva Stella Rimini* 4. * gare in meno Promozione e C Regionale Femminile riprenderanno invece nel secondo week end di gennaio.

In Promozione, Massa Lombarda e Faenza Basket Project ritorneranno in campo giovedì 12 gennaio nella penultima di andata: Massa sarà a Santarcangelo (ore 21.10) e i manfredi in casa con il Tiberius Rimini (ore 21.20). In C Femminile, invece, Faenza sarà di scena venerdì 13 alle 19.30 al PalaBubani con l’Aics Forlì e il Capra Team Ravenna sabato 14 alle 21 in casa con il Peperoncino Libertas Castello D’Argile.

Luca Del Favero