L’Atletica 85 Faenza vince i campionati regionali coi suoi cadetti

La squadra Cadetti dell’Atletica 85 Faenza (foto) ha vinto il titolo regionale a squadre di cross per la prima volta nella storia della società. Il successo è arrivato nello scorso fine settimana a Correggio dove si sono tenuti i campionati regionali individuali di cross assoluti, giovanili e master che hanno visto la partecipazione di 81 atleti faentini. Il titolo cadetto è stato conquistato grazie ai piazzamenti ottenuti nel week end: settimo posto per Gioele Angeli e il 10°, 11° e 12° rispettivamente di Abdolah Loukili Anwar, Luca Cattani e Paolo Visani. Tra le donne master da sottolineare i primi posti (campionesse regionali nelle rispettive categorie) per Susi Frisoni F60 e Lucia Soranzo F 75 ed i secondi di Fiorenza Pierli tra le SF40, Anna Spagnoli nelle SF50, Nicoletta Pasello nelle SF55, Rita Gabellini F65, Paola Tirabassi F70, Marta Billi F80.