L’avventura Consar alle finali nazionali Under 19

"È stata una settimana difficile. Oltre al morale basso per quello che ci succedeva intorno abbiamo saltato gli allenamenti da lunedì a giovedì. Poi siamo riusciti a far qualcosa, spostandoci a Cesenatico. Ma i ragazzi stanno bene e sono pronti". Coach Guarnieri ha potuto allenare solo ieri i ragazzi in città (alla "Mattioli"), ma il gruppo parte fiducioso per le finali Nazionali Under19 in programma a Torchiara e Agropoli (SA). Dai 5 gironi usciranno altrettante vincitrici da aggiungere alle 7 già in tabellone principale, quali prime classificate nelle regioni dal ranking migliore. Le 12 squadre costituiranno 4 gironi con accesso ai quarti per le prime due. La Consar Ravenna è già al tabellone principale (tutte vittorie 3-0 nella fase regionale) e partirà oggi con due pulmini. Giovedì vedrà la prima partita del gironcino fra Treviso (vincitrice del titolo in Veneto) e probabilmente Padova, seconda classificata in Veneto e in vantaggio nel girone di qualificazione.

Per Bovolenta e compagni doppio impegno venerdì a Torchiara: alle 10 contro Treviso (ripetizione della sfida vista a Prato a livello di under15 con vittoria dei veneti, poi campioni d’Italia, per 3-2) e alle 16 contro la qualificata. Nell’auspicato caso di passaggio del turno il gruppo ravennate si sposterà ad Agropoli per giocare, sabato, i quarti di finale e l’eventuale semifinale, con la finalissima in programma alle 11 di domenica mattina. La società non si nasconde dal primo giorno e accetta il ruolo di favorita: il gruppo è stato rodato nel campionato di categoria dello scorso anno (quinto posto finale) e la maggior parte dei ragazzi sono rimasti in età. Nel mazzo ci sono poi le tre "briscole" principali: la regia di Mancini, la dinamite di Bovolenta, l’ordine tattico di Orioli, titolari fissi di Bonitta in A2. Dovrebbero completare il sestetto due fra Minniti, Chirilà e Tomassini al centro, Truocchio nell’altro spot di schiacciatore e Orto come libero.

Marco Ortolani