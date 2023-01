"Le assenze? Non devono essere un alibi"

Spinosa, Venturini, Spezzano, Tabanelli, Grazioli. Tu chiamala, se vuoi, emergenza. Il Ravenna inaugura il girone di ritorno con la trasferta di Prato. E lo fa, praticamente, in braghe di tela. Sono infatti 5 gli indisponibili per il match odierno (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Maione di Ercolano), senza dimenticare il recupero in extremis di Lisi e D’Orsi, che non sono al meglio. Mister Gadda ha tenuto compatto il gruppo, senza peraltro fare una piega e senza cercare alibi di sorta. Resta però l’emergenza. Del quintetto che diserterà il match del Lungobisenzio, solo Grazioli è convocato, ma lascerà il posto a Lisi sulla fascia destra. Al centro della difesa è previsto il debutto di Boccardi.

In porta, dopo le 7 gare da titolare di Venturini (lanciato da Gadda al suo arrivo), rientra Fontanelli, col 2005 Billi a fare il ‘dodicesimo’. La panchina sarà il larga parte baby con Pipicella e coi prodotti della ‘cantera’, ovvero Calandrini, Ravaglia, Faccani e Vinci. Della spedizione farà parte anche Francesco Luciani, in arrivo dall’Ascoli via Fermana. Il nuovo difensore centrale classe 2003, ieri ha svolto il primo allenamento coi nuovi compagni. "I problemi di organico? Dobbiamo andare oltre. Spinosa è un giocatore fondamentale per l’economia di questa squadra, non devo dirlo io. La partita forse migliore della mia gestione l’abbiamo fatta a Carpi, senza Spinosa... A centrocampo abbiamo giocatori forti e di qualità. Credo che riusciremo a sopperire ad una assenza che resta grave per noi. Durante la sosta abbiamo lavorato bene. Sotto questo profilo sono molto contento. Torniamo a giocare, inaugurando il girone di ritorno con tante motivazioni. Nel nostro campionato c’è una squadra come la Giana Erminio che sta dominando e che ha quasi chiuso i giochi per il 1° posto. Restano tuttavia grandi motivazioni per il vertice della classifica, così come tante motivazioni individuali per fare bene. Riprendiamo dunque con fiducia".

Il Ravenna – 9° in classifica con 27 punti, a -3 dalla zona playoff – scende al Lungobisenzio con un biglietto da visita importante, fatto di 5 vittorie esterne. L’undici di mister Gadda si troverà di fronte un Prato che ha gli stessi punti e che ha chiuso l’andata con 2 ko consecutivi: "Il cammino del Prato – ha aggiunto il tecnico giallorosso – potrebbe assomigliare a quello altalenante del Ravenna. È una squadra partita con ambizioni, come era partito il Ravenna. Resta un team forte, pericoloso in attacco, capace di giocare a calcio, anche se finora, di avversari abbordabili, nel nostro campionato, non ne ho ancora incontrati". Per i bookmaker, il Prato è leggermente favorito. La miglior quota per la vittoria dei toscani arriva a 2,35. La vittoria esterna del Ravenna, arriva a 2,71. Il pareggio è invece considerato il risultato meno probabile (3,15). La probabile formazione (5-3-2): Fontanelli; Lisi, Boccardi, Rinaldi, Magnanini, D’Orsi; Abbey, Capece, Lussignoli; Guidone, Marangon.