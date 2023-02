Le date dei recuperi di Prima, Seconda e Terza Categoria

Il maltempo che ha funestato l’Italia interna non harisparmiato la Romagna e questo ha portato al rinvio di alcune partite, se non di giornate intere dei vari campionati regionali e provinciali. È stato il caso della delegazione di Ravenna che ha – peraltro giustamente – rimandato a tempi migliori tutte le partite di giovanili, Seconda e Terza che si sarebbero dovute disputare lo scorso 22 gennaio.

In Prima sono due i gironi che vedono coinvolte le ravennati: in quello F non ci sono stati rinvii causa maltempo e dunque non ci sono gare da recuperare mentre in quello G ieri sera si è giocata l’unica partita non disputata, ovvero Riolo Terme-Savarna. Molto più complesse le vicende della Seconda Categoria: le delegazioni di Ravenna e Bologna – da cui dipende il girone I con Bagnara, Real Faenza e Borgo Tuliero – si sono comportate in maniera opposta. Tutte le partite della 15ª giornata del girone M, che si sarebbero dovute disputare il 22 gennaio, sono state rimandate d’ufficio a mercoledì 22 febbraio in orario serale, sempre che l’impianto ufficiale sia dotato di illuminazione. Nello stesso girone, domenica scorsa (16ª giornata), a causa del campo impraticabile, non si è giocata Palazzuolo-Fornace Zarattini: si recupererà il 15 marzo alle 20,30. A Bologna, invece, si decise di far giocare, ove possibile, le gare del girone I (sempre della 14ª giornata) ma si è conclusa soltanto Stella Azzurra-Ozzano Claterna (4-6 il risultato) mentre le altre partite sono state rimandate a mercoledì 8 febbraio, in orario serale. Fa eccezione Tozzona Pedagna-Real Faenza, si giocherà il 9 alle 20,30. Anche le partite dei due gironi di Terza Ravenna, originariamente in programma il 21 e 22 gennaio (15ª giornata) sono state rinviate d’ufficio a mercoledì 1 marzo in orario serale.