Le pagelle

Venturini sv: praticamente un mercoledì tranquillo da spettatore non pagante.

Milani 6: tiene a bada con i colleghi del reparto Fall e Calmi che hanno le polveri bagnate e che, invece, di solito, sono clienti scomodi per tutti coloro che fanno visita al Città di Gorgonzola.

Capece 6: metronomo del gioco giallorosso.

Marangon 7.5: un mercoledì di campionato da ricordare senz’altro, con il gol che in avvio di partita ne decide le sorti a favore dei propri colori e probabilmente questa notte i difensori gorgonzolesi avranno gli incubi, visto anche il provvidenziale salvataggio sulla linea su una sua conclusione. Peccato per il rosso finale dalla panchina. (41’ st Melandri 7: entra e fa gol, cosa chiedere di più alla vita sportiva di un calciatore?).

Abbey 6.5: grande dinamismo Magnanini 6: un lavoro difensivo pulito (34’ st Luciani sv).

Tafa 6: assolve ai compiti di terzino con diligenza.

Guidone 6.5: capitano e suggeritore del vantaggio che indirizza la partita (31’ st Tabanelli 6: entra e fa il suo).

D’Orsi 6: vicecapitano e attento a rispettare quanto assegnatogli da mister Gadda (26’ st Ndreca 6: vivace il giusto, costruisce l’azione del raddoppio) Lisi 6: a centrocampo tiene sempre il bandolo della matassa.

Grazioli 7: se il suo tiro scagliato dalla distanza si fosse insaccato, probabilmente avrebbe ricevuto anche gli applausi sportivi della tifoseria locale. Quest’ultima, nonostante il rischio corso, ha potuto tirare un sospiro di sollievo grazie alla traversa. Il coraggio al tiro assieme alla prestazione vanno premiate nel giudizio, perché nel calcio d’oggi sono pochi i calciatori che si assumono con responsabilità e personalità la scelta di provarci.

Mister Massimo Gadda 9: da giocatore era molto intelligente e faceva intravedere già le doti che deve avere un allenatore. Oggi è tornato in Lombardia, nella provincia milanese della sua città natale Legnano e si perciò è fatto un bel regalo con questi 3 punti, portandosi a casa una vittoria molto pesante; da qui nessuno era ancora riuscito ad uscire con il bottino pieno. A fine gara predica concentrazione per domenica e questo è lo spirito giusto per far andare avanti il suo Ravenna.

l.d.f.