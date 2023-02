Le pagelle

Venturini 6. Nel 1° tempo gli tocca qualcosa in più della normale amministrazione. Di pericoli seri, nemmeno l’ombra.

Grazioli 6,5. Meglio la fase difensiva di quella offensiva, ma in entrambe la sufficienza è pienissima. Dal 45’ st Calandrini: ng.

Tafa 7. Un errore in fase di impostazione, potrebbe costare caro. Deve prendere le misure su tante cose. Qualche sbavatura gli va concessa, essendo al debutto. Ma poi diventa padrone del ruolo e porta un contributo importante. Dal 45’ st Spezzano, ng.

Milani 6,5. Deve entrare nella parte anche lui, visto che è alla ‘prima’ coi nuovi compagni. Recino gli scappa via al limite dell’area, e si merita il giallo per il placcaggio. Ma gioca anche d’anticipo, senza concedere altro agli avversari.

Magnanini 7. Animi accesi in fase offensiva. In difesa è presente e reattivo. Non tira la gamba indietro. Anzi, si dà da fare con buon profitto.

Lisi 7. Gli tocca un gran lavoro sulla fascia mancina. Deve fronteggiare l’assetto offensivo con cui il Crema di presenta al Benelli, ma non disdegna qualche sortita in avanti. Va vicino al gol del raddoppio, mostrando grande vitalità.

Abbey 6,5. Semina scompiglio. Gioca un po’ troppo spalle alla porta, ma il suo contributo è sempre indispensabile per far salire la squadra. Dal 22’ st D’Orsi 6. L’impatto è in salita, ma poi scioglie le briglia, e il Crema è costretto a indietreggiare.

Capece 7. Il gioco del Ravenna passa tutto dai suoi piedi. Ragiona e dà respiro alla manovra. Cade nel tranello di Recino, subisce fallo, reagisce e si guadagna il giallo. Ma il suo fosforo è importantissimo nella gestione.

Ndreca 7. Si sacrifica ancora per la causa. Gioca a centrocampo, cercando di dare supporto alla fase offensiva. Non si tira indietro quando è necessario coprire.

Marangon 8. Le cose migliori le fa vedere quando ha spazio. Salta l’uomo e cerca il dialogo. Gli manca la stoccata e perde qualche pallone di troppo. Poi, come un fulmine, diventa determinante e firma il gol partita con una conclusione da bomber di razza.

Guidone 6,5. È sempre in agguato. Aspetta l’errore avversario come un rapace. Dal 33’ st Tabanelli 6,5. Già è una grande notizia rivederlo in campo. Gli basta poco per far capire di essere tornato.