Le pagelle

Anthony 6: Primo tempo da spettatore o quasi dove spara a salve poi si accende e si carica sulle spalle la squadra nel momento decisivo. Purtroppo i suoi 9 punti consecutivi sono una fiammata e poco dopo si spegne nuovamente. Non gioca di certo la sua migliore partita come dimostrano anche le statistiche, ma ci mette l’anima. Nel finale prova spesso l’assalto all’arma bianca, ma Casale Monferrato lo contiene molto bene. Giordano 5: Impalpabile. Gioca 20’ ma non si fa mai notare se non per un assist.

Musso 6,5: Acclamato ex di turno, è ancora una volta encomiabile per lo spirito che mette in campo. Lotta fino all’ultimo e nel finale prova da solo a riaprire il match, segnando canestri e recuperando palloni.

Bartoli 7: Sostituisce Vrankic molto bene e chiude con 15 punti, 9 rimbalzi, 8 falli subiti in 35’ e 22 di valutazione. In difesa prova a reggere l’urto contro i lunghi avversari facendo quello che può e trovando anche poco aiuto dai compagni di squadra. Ha il merito di farsi sempre trovare pronto e di essere una delle certezze della partita. Chiude con un 58 da due 57 dalla lunetta.

Oxilia 5,5: Meglio in attacco che in difesa, segna canestri importanti con azioni personali, ma mostra poca lucidità perdendo 4 palloni. L’ultimo nel concitato finale che sarebbe servito per rendere meno pesante la differenza canestri nel doppio confronto.

Onojaife 5: Gioca soltanto 2’43’’ nel secondo quarto per far rifiatare Bartoli non entrando in partita, confermando di non essere ancora pronto per gare così intense.

Petrovic 5,5: Non riesce ad essere mai decisivo, anche se in attacco non manca il suo contributo. Qualche sua iniziativa sarebbe servita nei momenti caldi, ma vista la difficoltà nel reparto lunghi, spesso si è dovuto concentrare sulla fase difensiva con risultati da rivedere. A tratti è troppo nervoso.

Bonacini 5,5: Serata pessima al tiro. Pure lui si sacrifica molto in difesa, dove però litiga con i falli commettendone 4 troppo presto. Recupera però 3 palloni a dimostrazione che come sempre la grinta non gli è mancata.

