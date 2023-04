Le pagelle

Venturini 6: Dall’Osso lo sorprende sul primo palo, e lui può farci poco. Nella ripresa il Mezzo spinge, specie nel finale, ma non deve compiere grossi interventi.

Tafa 5,5: non sempre sicuro, si fa sorprendere un po’ come tutti i compagni sull’azione del vantaggio budriese, poi rischia grosso nel finale con un mani galeotto che l’arbitro avrebbe anche potuto giudicare diversamente.

Milani 6: manca D’Este nell’attacco del Mezzolara e magari per lui la vita sarebbe più facile, ma deve comunque sgomitare e non poco. (Dal 34’ st LussIgnoli 6: dentro per provare a dare una spinta, ma serve più per contenere).

Magnanini 6: gara ordinata, anche se ogni tanto qualche piccola sbavatura lo costringe a porre rimedio.

Lisi 5,5: si propone tanto e con continuità nella prima parte, poi per progressivamente si spegne e anche in fase di contenimento non è sempre preciso e puntuale. Sacrificato sull’altare della rimonta. (Dal 1’ st Melandri 6,5: entra bene in partita, dimostra di saper attaccare bene la profondità e cerca anche la soluzione personale, mancando la porta per pochi centimetri).

Abbey 7: la doppia cifra è sempre più vicina, ma è l’istinto a farne un elemento imprescindibile per questa squadra. Sempre attento e reattivo, si fionda sul pallone buono per rimettere a posto le cose. (Dal 34’ st Vinci 6: altro scampolo di gara vera per questo ragazzo che avrà modo di farsi apprezzare).

Capece 5,5: Dalmonte lo limita tanto e inevitabilmente la manovra giallorossa ne risente. Poco ispirato, tanto sorvegliato.

Spinosa 6: qualche cosa buona in mezzo ad altre meno apprezzabili. Entra nell’azione del gol innescando la carambola che premia Abbey.

D’Orsi 6,5: propositivo, sempre nel vivo della manovra, ficcante e astuto nella giocata. Dalla sua parte il Ravenna prova a spingere, ma la difesa di casa si difende bene.

Marangon 6: un paio di sortite nella prima mezzora, poi ha meno palloni nei 16 metri ma più libertà di movimento tra le linee.

Ndreca 6: torna a fare l’attaccante e dimostra che a furia di giocare in mezzo al campo ha un po’ cambiato abitudini. (Dal 25’ st Boccardi 6: ingresso positivo, al netto però di una fase nella quale il Mezzolara torna a spingere).