Le Portuali conquistano la serie C

Con due giornate d’anticipo, e con un trionfale percorso netto, le ragazze dei Portuali Ravenna hanno vinto il campionato di Serie D regionale, conquistando la promozione in serie C. La formazione guidata da coach Stefano Rambelli ha lasciato per strada soltanto tre punti, conquistandone ben 66 sui 69 disponibili. Dopo la festa promozione col 3-0 al Viserba, la penultima giornata di campionato ha visto, l’altra sera, il successo corsaro 2-3 a Bagnacavallo.

L’ultima giornata vedrà i Portuali ospitare il San Marino, giovedì prossimo alle 21.15, alla Ricci Muratori.

Queste le ragazze allenate da Stefano Rambelli coadiuvato da Davide Venditti e Simone Fogli: Martina Ghetti, Sara Savini, Lisa Raimondi, Sofia Ceccoli, Francesca Servadei, Lucia Galassi, Agnese Zoffoli, Erika Gelosi, Elisa Casadei, Stefania Carsetti, Matilde Galassi, Alice Prati, Federica Gori, Corinne Sarini, Jessica Francisconi.