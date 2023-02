Le ravennati continuano a correre

Continuano a comandare le cugine ravennati nel girone F. Il Lusa Basket Massa Lombarda vince senza problemi 86-60 (7-14; 21-35; 34-61) in casa dello Sporting Cattolica mantenendo così l’imbattibilità dopo ben sedici giornate: il primo posto al termine della regular season è ormai ipotecato. Molto bene anche il Faenza Basket Project a San Patrignano con un rotondo 73-46 (14-7; 35-21; 61-34) che mantiene così la seconda posizione. Ci sono quindi ottime possibilità che le due formazioni si trovino nei playoff nelle parti opposte del tabellone potendosi così incontrare soltanto in finale. Nel prossimo turno il Lusa Basket giocherà domenica alle 18 in casa con la Libertas Green Forlì, mentre i faentini sono scesi in campo ieri sera in casa con gli Eagles Morciano. Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 4, Spinosa 7, Pietrini 16, Dalla Malva 2, Asioli 4, Delvecchio 18, Rivola 7, Castelli 11, Brignani 9, Filippini 8, Berardi. All.: Solaroli Il tabellino di Faenza: Santini 8, Marziali 2, Santo 15, Anghileanu 6, Boero 9, Pezzi 7, Melandri, Fabbri 2, Buricchi 21, Capucci 3. All. Vespignani. Classifica: Massa Lombarda 32; Faenza 28; Tigers 2014 Forlì 26; Tiberius Rimini 18; Eagles Morciano e Libertas Green Forlì 16; Sunrise Rimini e Aics Forlì 14; Sporting Cattolica 12; Santarcangiolese e San Patrignano 6; Bellaria 2.