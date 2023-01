L’E-Work a Brescia

Essere leonesse in casa della Leonessa. È con questo spirito che l’E-Work si presenterà alle 18 sul campo della Brixia Brescia, altra tappa cruciale nel cammino verso la salvezza. Le bresciane, surclassate all’andata con un metto 82-66, hanno soltanto due punti in classifica e sembrano la squadra peggiore del campionato, ma davanti al loro pubblico non sono da sottovalutare. La leader è la giovanissima Carlotta Zanardi, play classe 2005 già convocata in nazionale maggiore, che guida un gruppo che è cambiato parecchio. L’ala Crudo, una delle giocatrici di maggior esperienza, ha rescisso il contratto, e dal mercato è arrivata la guardia lettone Aizsila, ottima tiratrice con un passato in EuroCup che porta a cinque il numero delle straniere, costringendo quindi una ad andare in tribuna. Visto che la guardia statunitense Johnson e l’ala-pivot croata Molnar sono imprescindibili, il ballottaggio sarà tra la pivot canadese Miller McCray e la pivot lettone Vente. L’ex di turno, a Faenza l’anno della promozione in A1, non è entrata nell’ultima giornata per un problema muscolare.

"Questa partita dovrà confermare la nostra maturità e la nostra crescita – sottolinea coach Simona Ballardini –. Affrontiamo una squadra imprevedibile che in attacco può essere pericolosa se in giornata positiva grazie soprattutto a Johnson e a Zanardi, terminali offensive di un roster dove ogni giocatrice riesce a dare il proprio contributo. Anche in difesa sono attente, ricorrendo spesso alla zona per mettere in difficoltà le avversarie. Fondamentale sarà non guardare la loro posizione in classifica, perché Brescia non deve essere sottovalutata soprattutto quando gioca in casa propria. Arriviamo alla partita pronte e dopo aver vinto un match cruciale come quello con Moncalieri che ha portato grande fiducia e carica nello spogliatoio. Dobbiamo ancora migliorare tanto in attacco e limitare le palle perse".

l.d.f.