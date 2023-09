L’E-Work ritrova la ex Kunaiyi-Akpanah nel test alle 18 contro Campobasso

Rotto il ghiaccio con la prima amichevole, l’E-Work cerca importanti progressi dalle 18 nel secondo test stagionale che si giocherà ancora al PalaBubani. Questa volta però l’avversaria sarà di buon livello e non una formazione di serie A2 come domenica scorsa, ovvero la Magnolia Campobasso dell’ex Kunaiyi-Akpanah, candidata ad un posto nei playoff. Faenza arriva all’appuntamento dopo essere stata tre giorni in ritiro a Busto Arsizio, idea avuta dallo sponsor E-Work che ha voluto riunire la squadra manfreda e quella di pallavolo di A1 di cui è main sponsor. ‘Con Campobasso mi aspetto passi avanti rispetto alla gara con San Giovanni Valdarno – sottolinea coach Paolo Seletti (foto) – dove ho visto un atteggiamento moderatamente positivo nel senso che abbiamo messo in campo quella che è la nostra situazione attuale per pregi e difetti. È evidente che abbiamo giocato una partita di A2 contro una squadra di A2 e invece oggi dobbiamo metterci in condizione di essere una formazione di A1 perché affronteremo una avversaria del nostro campionato. C’è da lavorare veramente tanto, ma la prima partita ha messo in risalto alcuni temi che abbiamo affrontato e su cui abbiamo lavorato nel ritiro di Busto Arsizio. Al momento siamo ancora un gruppo di individui che hanno un tempo limitato per conoscersi e per lavorare insieme con l’obiettivo di diventare un gruppo’. Sarà ancora assente Spinelli, che sta lavorando con lo staff per riprendere al meglio la condizione visto che è stata ferma due anni a causa di un doppio infortunio allo stesso ginocchio. La speranza è di averla per la prima di campionato. ‘Di Spinelli stiamo valutando la sua evoluzione giorno per giorno. L’obiettivo è portarla gradualmente ad un livello muscolare per il quale sia al sicuro da altri infortuni ed è un percorso che richiede tempo e test continui. Non ci siamo dati una scadenza e sarà proprio la sua risposta fisica a determinare come dovremo comportarci. Fino a quando non saremo sicuri che potrà andare serenamente in campo non avremo nessuna intenzione di rischiare una giocatrice per noi molto importante.

l.d.f.