"L’E-Work si è sbloccata, abbiamo ritrovato la fiducia"

È bastato vedere l’abbraccio a fine partita tra le giocatrici dell’E-Work per capire che il successo in casa di Lucca è stato ben più importante di una semplice vittoria. La squadra si è tolta finalmente tutti gli strascichi dovuti a tre mesi di sole sconfitte e ora il futuro è più sereno. Ovviamente per la salvezza servirà continuità, ma intanto un segnale importante è stato dato, anche perché in quaranta minuti l’E-Work è riuscita raddrizzare la stagione.

Il decimo posto finale è infatti un buon risultato e l’accoppiamento nel primo turno playout con San Giovanni Valdarno è ottimo, considerando anche il fattore campo a favore. La serie partirà giovedì 6 aprile alle 20.30 al PalaBubani poi si sposterà in Toscana lunedì 10 alle 18 e l’eventuale terza sfida sarà a Faenza venerdì 14 alle 20.30. La vincente si salverà e la perdente incontrerà chi uscirà sconfitta dalla sfida tra Moncalieri e Lucca.

"Finalmente ci siamo sbloccate dal lato mentale e questo è molto più importante del valore che aveva la partita a livello di classifica – spiega la playmaker Rosa Cupido, decisiva nel finale –. Le tante sconfitte avevano reso l’aria pesante e il nostro umore ne risentiva, ma a Lucca abbiamo rialzato la testa mostrando le nostre qualità. Abbiamo fatto vedere che siamo quelle di inizio stagione ed infatti avevamo avuto una involuzione soltanto negli ultimi due mesi e mezzo. Ora che abbiamo ritrovate maggiore fiducia in noi stesse, ci presenteremo nelle migliori condizioni ai playout".

Proprio il lato mentale è stato l’aspetto sul quale coach Sferruzza ha lavorato maggiormente da quando è diventato capo allenatore. "In allenamento stiamo lavorando soprattutto per riuscire a superare i momenti difficili delle partite e ad uscire dalle difficoltà mantenendo la tranquillità e la concentrazione. A Lucca siamo state brave a mettere in pratica quello che avevamo preparato. Con Giovanni ci stiamo concentrando su questo aspetto più che su quello tattico che in questo momento della stagione passa in secondo piano".

Altra novità è che ora tutte le giocatrici riescono a dividersi i punti e il gioco non passa più quasi sempre da Kunaiyi-Akpanah. A Lucca la riscossa è arrivata proprio quando è uscita per falli. "Da inizio stagione dico che tutte noi dobbiamo responsabilizzarci e dare il nostro contributo senza dipendere da una sola giocatrice. Credo che la prima ad essere contenta di questo nuovo atteggiamento sia proprio Pallas, perché può giocare senza avere addosso tante responsabilità". E ora sotto con i playout, momento chiave della stagione dove una giocatrice esperta come Cupido può fare la differenza. "I playout sono un campionato a parte e la storia insegna che i pronostici spesso vengono ribaltati ed infatti non credo a chi dice che San Giovanni Valdarno sia debole. Dovremo preparare la partita nei minimi dettagli e in campo lottare su ogni pallone, perché ogni episodio sarà decisivo e conterà soprattutto la forza mentale". Da recuperare per gli spareggi è anche Davis che a Lucca ha giocato poco per colpa di un problema fisica: il suo apporto sarà fondamentale per conquistare la salvezza già al primo turno.

Luca Del Favero