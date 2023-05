L’Eudora a Pontinia per giocarsi il titolo nazionale

Sono bastati soltanto due anni all’Eudora per ottenere un risultato da record. La società nata nell’aprile del 2014 per unire le squadre femminile di Junior Basket Ravenna, Basket Club Russi, Basket Fusignano e Basket Lugo, ha qualificato l’Under 17 ai concentramenti nazionali dove in palio ci sarà il titolo italiano, un traguardo che mancava ad un club della provincia di Ravenna in questa categoria da oltre dieci anni. Un risultato conseguito dalla squadra di coach Emanuele Belosi, responsabile anche del progetto, grazie al primo posto nella fase Interprovinciale e al terzo nella fase regionale, piazzamenti che l’hanno fatta entrare tra le migliori 32 società d’Italia e partecipare al concentramento nazionale. "Siamo molto contenti di questa qualificazione – spiega Belosi – ed è un primo importante obiettivo raggiunto in pochi anni di vita di questo progetto, nato per far crescere il movimento cestistico femminile nel ravennate. Ora siamo pronti per partecipare al Concentramento 2 che si terrà a Pontinia dall’11 al 13 maggio dove affronteremo la il Pallacanestro Casalnuovo Napoli, il Pink Bari Basket e il Magik Basket Chieti, girone che vedrà soltanto la prima accedere agli ottavi di finale. Puntiamo a passare il turno". Questo il roster: Gaia Alessandri, Maria Cristina Babini, Melissa Balaj, Emma Carli, Asia Carluccio, Giulia Caselli, Margherita Castaldi, Giulia Cavassi, Chiara Cavina, Caterina Ciuffoli, Elena Ciuffoli, Lucia Dragoni, Diva Giorgini, Maddalena Nazzani, Goodness Onyekwere, Julia Pochayivska, Lucia Scopa, Matilde Venturi. All.: Emanuele Belosi Vice: Anna Chiara Natali

Luca Del Favero