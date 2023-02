"Lewis? Non si è adattato Ora ognuno faccia il suo"

In attesa di colui che sostituirà Wendell Lewis nell’organico giallorosso, l’OraSì sta preparando la sfida interna di domenica con Chiusi (inizio ore 18), che vale un bel pezzo di stagione. Vincere vorrebbe dire incamerare due punti preziosissimi per il girone playout, a discapito di una diretta concorrente, ma in chiave più ottimistica, potrebbero essere punti utili anche per avvicinare il nono posto e la salvezza diretta. La squadra però dovrà fare a meno dell’unico centro di ruolo che aveva a disposizione. "Il mio pensiero sulla partenza di Lewis? Credo che non si sia mai adattato a questo gruppo e forse alla vita in Italia – commenta il capitano dell’OraSì Bernardo Musso –. Ha trovato un’altra sistemazione in Israele per cui faremo a meno di lui. Avere un uomo in meno sotto canestro comporta che dobbiamo tutti fare un passo in più per sopperire alla sua assenza. Dobbiamo farci trovare pronti". La squadra dovrà adattarsi, a meno che Bottaro non riesca a firmare un giocatore prima di domenica. Ma qualora arrivasse in tempo, il nuovo entrato avrebbe l’opportunità di allenarsi soltanto un paio di volte coi compagni. Tornando alla gara di domenica, si tratta dell’ennesima sfida tra Musso e un pezzetto del suo passato.

L’anno scorso il capitano dell’OraSì era a Chiusi e la formazione toscana fu la grande sorpresa della stagione. Arrivò quarta alla fine della regular season con 38 punti, proprio alle spalle di Ravenna, riuscendo anche a fare bottino pieno al Pala de André con 11 punti dello stesso Musso. "Da neopromossi – ricorda l’ex Chiusi – siamo riusciti ad arrivare in semifinale playoff. È stata una bellissima annata di cui conservo un bel ricordo". Musso assicura che la squadra non sentirà la pressione dovuta alla posta in palio. "È tutto l’anno che siamo sotto pressione – spiega –. Dobbiamo salvarci, pertanto ogni partita è importantissima. Contro Chiusi ci giochiamo qualcosa in più. La situazione ideale sarebbe riuscire a vincere ribaltando la differenza canestri". Della squadra dell’anno scorso sono rimasti il tecnico Giovanni Bassi e tre giocatori: Possamai, Raffaelli e soprattutto Medford.

"È una squadra molto ben allenata e ben organizzata. Medford è la punta di diamante. Lo conosco bene – specifica il capitano dell’OraSì – e quando lui è in giornata, la squadra gioca molto bene. Domenica scorsa Chieti è riuscita a limitarlo e ha vinto, noi dovremo fare più o meno la stessa cosa, cercando nel frattempo di difendere bene anche sugli altri". In chiave playout ci sono alcune partite che interessano da vicino Ravenna. Si tratta di Mantova-Rimini e Ferrara-San Severo. "Tutto è ancora possibile in classifica – sottolinea Musso –. Possiamo ancora arrivare noni come ultimi, dipende soprattutto da noi. Se riusciamo a vincere gli scontri diretti e qualche altra partita magari possiamo sperare nel nono posto, altrimenti si vedrà". Tutto parte da Chiusi. Musso invoca la spinta del popolo giallorosso. "Ci hanno sempre seguito in ogni difficoltà. Loro come noi conoscono l’importanza di questa partita, quindi speriamo in un palazzetto pieno perché ci sarà bisogno dello sforzo di tutti". Stefano Pece