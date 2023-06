Linea verde ed entusiasmo Ultimi tasselli per l’E-work

Giovane e con grande entusiasmo. Sta nascendo sotto i migliori auspici la nuova E-Work di coach Paolo Seletti, con acquisti mirati che seguono la nuova politica low cost della società. La squadra ha infatti un’età media di circa 24 anni (visto che dovranno arrivare ancora tre giocatrici potrebbe addirittura abbassarsi) e molte atlete sono alla prima esperienza in serie A1, ma proprio per questo gli stimoli saranno altissimi e di sicuro i tifosi si divertiranno molto di più rispetto all’ultima stagione anche se l’obiettivo di partenza sarà la salvezza.

L’ultima arrivata, la playguardia Essence Booker è una pedina molto interessante per qualità tecniche e di gioco e ora dovrà dimostrare di farsi valere anche in Europa contro avversario sicuramente più competitive rispetto a quelle del college. Booker potrà giocare da play o da guardia con Peresson in cabina di regia e anche le altre due giocatrici del reparto esterne, Cvijanovic e Franceschelli saranno importanti dal lato offensivo e difensivo.

Interessante sarà vedere come Brossoman si approccerà all’A1, ma in merito è Seletti a garantire per lei, mentre Tagliamento è ovviamente una certezza ed è la giocatrice ‘da ultimo tiro’ quella a cui affidare il pallone decisivo nei momenti chiave della partita, figura che mancava nella scorsa stagione.

Poi c’è Spinelli, chiamata a riscattarsi dopo i due anni in cui è state alle prese con gli infortuni al ginocchio. Per completare il roster bisogna attendere l’annuncio della pivot extracomunitaria e delle due ali e poi la nomina ufficiale di Seletti, che ancora non è arrivata.

A questo punto si attenderà il primo luglio anche se Costa Masnaga lo ha già salutato, ufficializzando il nuovo allenatore. Certi saranno anche i suoi vice che saranno i confermati Sferruzza e Bassi.

Intanto sembra essere arrivata la quattordicesima formazione della serie A1 che acquisterà il diritto sportivo di Lucca. Rumors dicono che dovrebbe essere una società nata dall’unione di Palermo e di Patti, new entry che porterebbe Faenza a dover compiere un nuovo viaggio in aereo dopo quello a Ragusa, ma sembra che Lucca tratti anche con un altro club.

Entro la prima settimana di luglio verrà svelato il nome della nuova squadra.

