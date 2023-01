Lisi: "Playoff alla portata del Ravenna"

Vincenzo Lisi doveva essere una delle alternative per il centrocampo. Scarsamente utilizzato da mister Serpini anche per via di un infortunio, ha avuto più spazio con Gadda. Ma, ora che l’emergenza è conclamata, sulla mediana servirà anche il contributo del ventunenne ex Samb. Lisi, domenica a Prato comincia il girone di ritorno.

Con quale spirito?

"Con lo spirito di una squadra che sa il proprio valore e che vuole dimostrarlo, partendo già da domenica a Prato".

All’andata, al debutto stagionale, lei era titolare. Cosa ricorda di quel ko casalingo?

"Ricordo una partita in cui avevamo cominciato benissimo e avevamo fatto un gran primo tempo. Poi purtroppo è stata condizionata dall’espulsione di Terigi, ma nonostante questo eravamo riusciti comunque a giocarcela alla pari anche con un uomo in meno".

Col Prato, fu la sua unica da titolare con mister Serpini. Con Gadda ne ha giocate 3 (Sant’Angelo, Carpi, Lentigione), sempre in posizione o con un modulo differente. È soddisfatto dello spazio ottenuto?

"Con mister Serpini sono stato condizionato dall’infortunio alla caviglia, poi con mister Gadda sono riuscito a ritrovare la fiducia di cui ho bisogno, anche rendendomi disponibile a giocare in più posizioni. Ora spero di giocare molto di più e di poter dare una grande mano alla squadra". Mancano 19 partite alla fine. La zona playoff dista 3 punti. Davvero il Ravenna non può porsi un obiettivo concreto?

"Il nostro obiettivo resta quello di fare il campionato migliore possibile. Questi ultimi mesi, aldilà di qualche intoppo, ci sono serviti per ottenere consapevolezza e, guardando la classifica, credo che l’obiettivo playoff possa essere alla nostra portata".

Cinque vittorie esterne e 4 sconfitte casalinghe. Ma anche 4 punti su 6, regalati alle ultime 2 della classe (Bagnolese e Salsomaggiore). C’è una spiegazione a tutto questo?

"Non è un alibi, ma questo, è un campionato molto più complicato di quello che sembra. Basta calare un attimo la concentrazione o un piccolo errore, e la partita si mette male". E c’è un rimedio? "Continuare sulla strada intrapresa, mantenendo la compattezza di squadra e cercando di limare quei piccoli dettagli, che fanno poi la differenza".

Avere una rosa ristretta, con 19 giocatori tesserati al netto dei baby (compreso l’infortunato Spinosa e i 4 attaccanti), è più un problema o uno stimolo?

"Nonostante il numero non elevatissimo di giocatori, siamo una rosa completa e, soprattutto, di livello, dove ognuno può giocare tranquillamente dal primo minuto. Perciò non lo vedo come un problema".

Il miglior Ravenna della stagione si è visto nel match contro...

"Credo che questo Ravenna abbia sempre fatto la propria partita, giocandosela con qualsiasi avversario, alla pari se non meglio. È chiaro che non possiamo essere soddisfatti e che dobbiamo fare di più, perciò preferisco guardare alle partite che verranno".