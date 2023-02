L’Istrice Ravenna fa il pieno di medaglie nella gara di Reggio Emilia

Tutto ravennate il podio femminile della prima tappa del Campionato Regionale Senior Arrampicata Lead a Reggio Emilia. Mattatrice è stata l’Istrice Ravenna che ha conquistato la tripletta con Sara Strocchi, Sara Arcozzi e Caterina Pazzaglia. Le tre giallorosse sono state precedute nella classifica open, ininfluente per la scalata al titolo regionale, soltanto dalle venete Emma Crosara e Jenny Laverda. Tra le finaliste c’era anche Nicole Francesconi, che con un quinto posto conserva ancora speranze di rimonta. Per la categoria maschile sono entrati in finale sia Andrea Lidonnici della Istrice che Ernesto Placci della Carchidio Strocchi Faenza. Bene anche l’altro faentino Giorgio Chiari.