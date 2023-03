Lo Sci club Uoei si conferma al vertici

Con il successo nelle ultime due prove di slalom gigante disputate a San Martino di Castrozza, lo Sci club Uoei Faenza ha conquistato ancora una volta il campionato romagnolo, titolo che già deteneva. Il sodalizio manfredo era già in testa alla classifica dopo le prime gare di gennaio, e si è aggiudicato così l’intero campionato romagnolo, valido per il 15° trofeo ‘Michele Zafferani’. Lo Sci club Uoei Faenza ha preceduto nell’ordine Coriano, Forlì, Cesena, Orso Bianco Ravenna, San Marino, Alfonsine e Lugo, portando a casa pure il 9° memorial ‘Agos Ghinassi’ riservato ai giovani. La società ha vinto anche, per l’ottava volta consecutiva, il campionato provinciale interclub Ravenna, giunto all’edizione n.46, e valevole anche per il 6° trofeo ‘Raul Gaeta’ e il 2° memorial ‘Claudio Bondi’.